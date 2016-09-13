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Вторник,
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В Великобритании появилась пластиковая банкнота с портретом Черчилля

В обращение ввели купюру номиналом £5

Впервые в Великобритании в оборот вводится пластиковая банкнота номиналом £5. На новой купюре изображен известный государственный деятель Уинстон Черчилль.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», это первая денежная единица в стране, изготовленная из полимерных материалов. Она со временем заменит пятифунтовую банкноту с изображением реформатора британской тюремной системы Элизабет Фрай.

В Банке Англии заявили, что новая банкнота экологичнее и в два раза долговечнее бумажных аналогов. Сообщается, что бумажные купюры номиналом £5 в магазинах будут принимать до мая 2017 года. Потом их нужно будет обменивать в банках на пластиковые деньги. 

В Великобритании будет выпущено около 440 млн штук пластиковых пятифунтовых банкнот.  

Отмечается, что введение в оборот новой купюры положит начало активному вводу в обращение и других пластиковых банкнот.

Банк Англии анонсировал выпуск в 2017 году пластиковой купюры номиналом £10. 

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

В Великобритании появилась пластиковая банкнота с портретом Черчилля

В обращение ввели купюру номиналом £5

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