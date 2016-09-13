В Великобритании появилась пластиковая банкнота с портретом Черчилля

Впервые в Великобритании в оборот вводится пластиковая банкнота номиналом £5. На новой купюре изображен известный государственный деятель Уинстон Черчилль.



Как сообщает сайт «Комсомольской правды», это первая денежная единица в стране, изготовленная из полимерных материалов. Она со временем заменит пятифунтовую банкноту с изображением реформатора британской тюремной системы Элизабет Фрай.



В Банке Англии заявили, что новая банкнота экологичнее и в два раза долговечнее бумажных аналогов. Сообщается, что бумажные купюры номиналом £5 в магазинах будут принимать до мая 2017 года. Потом их нужно будет обменивать в банках на пластиковые деньги.



В Великобритании будет выпущено около 440 млн штук пластиковых пятифунтовых банкнот.



Отмечается, что введение в оборот новой купюры положит начало активному вводу в обращение и других пластиковых банкнот.



Банк Англии анонсировал выпуск в 2017 году пластиковой купюры номиналом £10.