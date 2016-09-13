Чешский хоккейный арбитр умер после попадания шайбы в голову

Чешский хоккейный судья Павел Лаинка умер после попадания шайбы в голову. Об этом написал на своей странице в сети Twitter редактор чешской версии сайта НХЛ Роберт Новотны.

«После серьезной травмы головы нас оставил наш друг и коллега Павел Лаинка. Соболезнования семье. Покойся с миром», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел 25 августа во время матча юниорских команд в Брно. Шайба, попавшая в голову арбитра, нанесла ему серьезные травмы — он упал и ударился об лед. 24-летний Лаинка скончался 10 сентября в больнице, не приходя в сознание.

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