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Чешский хоккейный арбитр умер после попадания шайбы в голову

24-летний Павел Лаинка скончался 10 сентября в больнице, не приходя в сознание

Чешский хоккейный судья Павел Лаинка умер после попадания шайбы в голову. Об этом написал на своей странице в сети Twitter редактор чешской версии сайта НХЛ Роберт Новотны. 

«После серьезной травмы головы нас оставил наш друг и коллега Павел Лаинка. Соболезнования семье. Покойся с миром», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел 25 августа во время матча юниорских команд в Брно. Шайба, попавшая в голову арбитра, нанесла ему серьезные травмы — он упал и ударился об лед. 24-летний Лаинка скончался 10 сентября в больнице, не приходя в сознание.

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Чешский хоккейный арбитр умер после попадания шайбы в голову

24-летний Павел Лаинка скончался 10 сентября в больнице, не приходя в сознание

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Сергей Лисин

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