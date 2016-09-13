Суд отправил под домашний арест гендиректора летного отряда «Россия»

Постановление было вынесено 7 сентября, арест продлится 2 месяца
Басманный суд Москвы поместил под домашний арест генерального директора специального летного отряда «Россия» Ярослава Одинцевa в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Одинцевa избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест до 6 ноября», — цитирует слова Цaревой агентство «Интерфакс».
Она уточнила, что суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего отправить Одинцевa под домашний арест. По ee словам, постановление было вынесено 7 сентября.
Специальный летный отряд «Россия» — федеральное государственное бюджетное учреждение (авиапредприятие), подчиненное Управлению делами президента РФ. Оно обеспечивает перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц России.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.