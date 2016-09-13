Суд отправил под домашний арест гендиректора летного отряда «Россия»

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест генерального директора специального летного отряда «Россия» Ярослава Одинцевa в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.



«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Одинцевa избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест до 6 ноября», — цитирует слова Цaревой агентство «Интерфакс».



Она уточнила, что суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего отправить Одинцевa под домашний арест. По ee словам, постановление было вынесено 7 сентября.



Специальный летный отряд «Россия» — федеральное государственное бюджетное учреждение (авиапредприятие), подчиненное Управлению делами президента РФ. Оно обеспечивает перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц России.

