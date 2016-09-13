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Суд отправил под домашний арест гендиректора летного отряда «Россия»

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Постановление было вынесено 7 сентября, арест продлится 2 месяца

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест генерального директора специального летного отряда «Россия» Ярослава Одинцевa в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Одинцевa избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест до 6 ноября», — цитирует слова Цaревой агентство «Интерфакс».

Она уточнила, что суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего отправить Одинцевa под домашний арест. По ee словам, постановление было вынесено 7 сентября.

Специальный летный отряд «Россия» — федеральное государственное бюджетное учреждение (авиапредприятие), подчиненное Управлению делами президента РФ. Оно обеспечивает перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц России.

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Суд отправил под домашний арест гендиректора летного отряда «Россия»

Постановление было вынесено 7 сентября, арест продлится 2 месяца

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