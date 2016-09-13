Завершилось строительство первого в Москве винчестерного тоннеля

Во вторник открылось движение по первому в Москве винчестерному тоннелю на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина. Особенность нового сооружения в его двухэтажности: потоки транспорта в нем будут проходить не рядом друг с другом, а один над другим.



Как пишет сайт «Комсомольской правды», транспорт по четной стороне улицы Народного Ополчения будет уходить в нижний, глубокий тоннель. На верхнем этаже будут ездить автомашины, движущиеся по нечетной стороне.

Длина нижнего этажа тоннеля составляет 786 м, верхнего — 542 м. Первый проходит на глубине 12,5 м, второй — на глубине 10 м.



Винчестерный тоннель является частью Северо-Западной хорды. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что оставшаяся ее часть будет введена в эксплуатацию в ближайшие два года.



«Известия» ранее сообщали, что проезд по Северо-Восточной хорде, скорее всего, будет платным. Сергей Собянин отметил, что она будет возводиться как за счет государственных средств, так и на деньги инвесторов.

Трасса соединит крупные автомагистрали северо-восточной части Москвы.

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