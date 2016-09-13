Мосгорсуд: глава РАО Федотов останется под арестом

Мосгорсуд признал законным продление ареста главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.



Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката Дениса Балуева, который просил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Как сообщает агентство «Интерфакс», заседание суда проходило в закрытом режиме. С соответствующим ходатайством выступила защита обвиняемого. Федотов принял участие в заседании по видеосвязи из следственного изолятора «Матросская Тишина».



Ранее Таганский суд столицы продлил арест Федотова до 17 сентября.

Напомним, Сергей Федотов был задержан 28 июня после допроса в отделении полиции. Сотрудники МВД и ФСБ обнаружили мошенническую схему, с помощью которой РАО незаконным путем передавало принадлежащее организации имущество третьим лицам. При этом нанесенный авторскому обществу ущерб составил более 500 млн рублей.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы. Сам глава организации утверждает, что в обвинении указан ущерб в 297 млн рублей.

