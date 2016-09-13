Полярникам, осажденным белыми медведями в Арктике, необходима помощь

Полярники метеостанции «Известий ЦИК» Севгидромета на острове Тройной в южной части Карского моря в Арктике оказались в осаде около десятка белых медведей. Средств отпугивания хищников у пяти сотрудников метеостанции не осталось. Об этом сообщил начальник станции Вадим Плотников.

Для защиты людей от хищников на метеостанцию планируется привезти собак и пиротехнику. Судно «Михаил Сомов» сможет доставить четвероногих помощников лишь через месяц, а пиротехнику могут завезти и раньше, пишет «Русская планета».



По словам полярников, выходить наружу опасно, так как медведица практически ночует под окнами станции, а все средства отпугивания хищников закончились. «Часть гидрометеорологических наблюдений вынуждены прекратить, поскольку они требуют выхода специалистов на метеоплощадку и другие пункты наблюдений», — цитирует ТАСС Вадима Плотникова.



Руководство Севгидромета официально поставлено в известность о происходящем, рассказал Плотников. Однако в ответ метеорологам рекомендовали принимать решение самостоятельно в зависимости от обстановки.



Начальник станции сообщил, что придется привлечь сторонние организации и серьезные средства для доставки на остров пиропатронов с материка. Но нужна помощь, заключил Плотников.



Белый медведь внесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России, охота на него запрещена с 1957 года.

