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Полярникам, осажденным белыми медведями в Арктике, необходима помощь

Собак и пиропатроны на остров Тройной смогут доставить через месяц

Полярники метеостанции «Известий ЦИК» Севгидромета на острове Тройной в южной части Карского моря в Арктике оказались в осаде около десятка белых медведей. Средств отпугивания хищников у пяти сотрудников метеостанции не осталось. Об этом сообщил начальник станции Вадим Плотников.

Для защиты людей от хищников на метеостанцию планируется привезти собак и пиротехнику. Судно «Михаил Сомов» сможет доставить четвероногих помощников лишь через месяц, а пиротехнику могут завезти и раньше, пишет «Русская планета».

По словам полярников, выходить наружу опасно, так как медведица практически ночует под окнами станции, а все средства отпугивания хищников закончились. «Часть гидрометеорологических наблюдений вынуждены прекратить, поскольку они требуют выхода специалистов на метеоплощадку и другие пункты наблюдений», — цитирует ТАСС Вадима Плотникова. 

Руководство Севгидромета официально поставлено в известность о происходящем, рассказал Плотников. Однако в ответ метеорологам рекомендовали принимать решение самостоятельно в зависимости от обстановки.

Начальник станции сообщил, что придется привлечь сторонние организации и серьезные средства для доставки на остров пиропатронов с материка. Но нужна помощь, заключил Плотников.

Белый медведь внесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России, охота на него запрещена с 1957 года.

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Полярникам, осажденным белыми медведями в Арктике, необходима помощь

Собак и пиропатроны на остров Тройной смогут доставить через месяц

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