По факту хищений на космодроме Восточный возбудили новое дело

По факту хищений в размере 1,5 млн рублей при строительстве космодрома Восточный возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре.

«Выявлен факт преступного сговора головного исполнителя и субподрядчиков. По материалам военных прокуроров расследуется уголовное дело, приняты меры к возмещению причиненного государству ущерба», — говорится в сообщении ведомства, текст котрого приводит агентство «РИА Новости».

По версии следствия, для хищения средств из бюджета генподрядчик — одно из предприятий, подведомтсвенных Спецстрою России — заключил договоры с тремя разными компаниями на выполнение одних и тех же работ. Всем исполнителям перечислили деньги, однако, к работе никто из них так и не приступил. Позже все три фирмы прекратили свое существование. Таким образом из казны было похищено около 1,5 млн рублей.

По данным прокуратуры, в настоящий момент по фактам хищений при строительстве космодрома расследуется более 30 уголовных дел.



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