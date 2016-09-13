Перепись населения станет виртуальной

Премьер-министр Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Госдуму поправки к закону «О Всероссийской переписи населения». В документе предлагается сделать подход более современным — использовать для сбора данных интернет. По мнению экспертов, это поможет собрать больше сведений и решить ряд проблем.

Председатель правительства РФ предлагает дополнить опросы населения новым способом сбора сведений с использованием интернета. Этот документ был подготовлен Росстатом и 5 сентября одобрен на заседании кабинета министров.

— Следует оставить классический вид опроса и добавить использование интернета. Думаю, это поможет привлечь большее количество людей, — уверена социолог, доктор социологических наук, руководитель центра изучения элиты РАН Ольга Крыштановская.

Возможно, какой-то части населения будет легче проходить перепись, как раньше, при личном опросе. Например, не все пенсионеры «дружат» с компьютерами.

— Использование интернета сделает перепись удобнее. Большой плюс — не нужно пускать домой чужих людей, — утверждает Крыштановская. — Значит, мошенников станет меньше. Ведь не секрет, что многие преступники прикрывались переписью, чтобы проникнуть в дома.

Также эксперт заявляет, что участие в переписи должно быть добровольным.



— Если будет правильно выстроена кампания, объясняющая, что государству это необходимо, люди не будут отказываться от опросов, — уверена Крыштановская.

Но, по мнению эксперта, людей может привлечь и открытость данных.



— Интернет может позволить это сделать. Например, голос может добавляться в онлайн-режиме, — предлагает эксперт.

Напомним, что Всероссийская перепись населения проходит раз в 10 лет. Следующая планируется в 2020 году. Но поправки к закону «О Всероссийской переписи населения» предполагают возможность и микропереписей — статистики «на основе выборки не менее 5% населения». Такие опросы могут проводиться между основными переписями.