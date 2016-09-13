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После ареста полковника Захарченко в ГУЭБиПК начались проверки

Служебные проверки назначил глава МВД России Владимир Колокольцев

В ГУЭБиПК начались служебные проверки. Их назначил глава МВД России Владимир Колокольцев.  

Поводом для этого послужило скандальное задержание полковника Дмитрия Захарченко, в квартире которого было обнаружено около 9 млрд рублей, передает телеканал «Звезда».

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в ходе масштабных проверок будут внимательно изучены все обстоятельства и причины, которые привели к задержанию Дмитрия Захарченко.

«Известия» ранее сообщали, что врио главы управления «Т» антикоррупционного главка ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко арестован Пресненским судом Москвы до 8 ноября. 

Захарченко выдвинуто обвинение по трем статьям: «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование в осуществлении правосудия и производству предварительного расследования». 

По версии следствия, Дмитрий Захарченко систематически получал взятки. В квартире обвиняемого было изъято около 9 млрд рублей.

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

После ареста полковника Захарченко в ГУЭБиПК начались проверки

Служебные проверки назначил глава МВД России Владимир Колокольцев

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