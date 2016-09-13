После ареста полковника Захарченко в ГУЭБиПК начались проверки

Служебные проверки назначил глава МВД России Владимир Колокольцев
В ГУЭБиПК начались служебные проверки. Их назначил глава МВД России Владимир Колокольцев.
Поводом для этого послужило скандальное задержание полковника Дмитрия Захарченко, в квартире которого было обнаружено около 9 млрд рублей, передает телеканал «Звезда».
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в ходе масштабных проверок будут внимательно изучены все обстоятельства и причины, которые привели к задержанию Дмитрия Захарченко.
«Известия» ранее сообщали, что врио главы управления «Т» антикоррупционного главка ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко арестован Пресненским судом Москвы до 8 ноября.
Захарченко выдвинуто обвинение по трем статьям: «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование в осуществлении правосудия и производству предварительного расследования».
По версии следствия, Дмитрий Захарченко систематически получал взятки. В квартире обвиняемого было изъято около 9 млрд рублей.
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