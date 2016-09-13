Центробанк: Минфин отказался от идеи продавать ОСАГО на 2–3 года

Минфин отказался от идеи выдавать полисы ОСАГО на срок более одного года. Об этом заявила журналистам замглавы департамента страхового рынка Банка России Светлана Никитина.

Ранее Министерство финансов подготовило поправки в закон об обязательном автостраховании, в которых предусмотрело выдачу полисов ОСАГО на 2–3 года для владельцев новых машин.

«Насколько мне известно, сам Минфин отказался от этой идеи. В этом диалоге те последние предложения, которыми мы обменивались, их уже нет. Подумали, покрутили со всех сторон и решили, что, наверное, не стоит это вводить», — сообщила Никитина, передает «РИА Новости».

Против такой идеи высказался Российский союз автостраховщиков (РСА). По мнению его президента Игоря Юргенса, стоимость многолетнего полиса всё равно пришлось бы каждый год пересчитывать из-за девальвации рубля и других экономических процессов.

В самом Минфине между тем утверждают, что возможность введения полисов ОСАГО сроком действия больше одного года по-прежнему содержится в проекте закона и Минфин от этой идеи не отказывался.