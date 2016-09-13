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Центробанк: Минфин отказался от идеи продавать ОСАГО на 2–3 года

В самом министерстве утверждают, что возможность введения полисов ОСАГО сроком действия больше года по-прежнему содержится в законопроекте

Минфин отказался от идеи выдавать полисы ОСАГО на срок более одного года. Об этом заявила журналистам замглавы департамента страхового рынка Банка России Светлана Никитина.

Ранее Министерство финансов подготовило поправки в закон об обязательном автостраховании, в которых предусмотрело выдачу полисов ОСАГО на 2–3 года для владельцев новых машин.

«Насколько мне известно, сам Минфин отказался от этой идеи. В этом диалоге те последние предложения, которыми мы обменивались, их уже нет. Подумали, покрутили со всех сторон и решили, что, наверное, не стоит это вводить», — сообщила Никитина, передает «РИА Новости».

Против такой идеи высказался Российский союз автостраховщиков (РСА). По мнению его президента Игоря Юргенса, стоимость многолетнего полиса всё равно пришлось бы каждый год пересчитывать из-за девальвации рубля и других экономических процессов.

В самом Минфине между тем утверждают, что возможность введения полисов ОСАГО сроком действия больше одного года по-прежнему содержится в проекте закона и Минфин от этой идеи не отказывался.

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Центробанк: Минфин отказался от идеи продавать ОСАГО на 2–3 года

В самом министерстве утверждают, что возможность введения полисов ОСАГО сроком действия больше года по-прежнему содержится в законопроекте

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