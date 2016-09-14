Курбан Бердыев планирует войти в совет директоров ФК «Ростов»

Вице-президент-тренер «Ростова» Курбан Бердыев намерен усилить свои аппаратные позиции и избраться в совет директоров донского клуба. Об этом «Известиям» сообщили источники в клубе и в окружении 64-летнего специалиста. Желание Бердыева увеличить свое присутствие в высшем руководстве клуба обуславливается тем, что его нынешняя должность отсутствует в штатном расписании «Ростова».

— Устав клуба составлен таким образом, что должности вице-президента в нем нет, — рассказал источник из числа сотрудников «Ростова». — Новая должность Бердыева — вице-президент-тренер — предоставляет ему статус для переговоров с потенциальными игроками и их агентами, но влияния, которое дает место в совете директоров, он не имеет.

При этом источник «Известий» не исключает, что в ближайшем будущем может быть утверждены новое штатное расписание и устав клуба, в котором появится должность вице-президента. В окружении Бердыева желание тренера попасть в совет директоров связывают также и с возможным выходом из него Али Узденова. Узденов был председателем совета директоров «Ростова» в 2008–2016 годах и в конце 2014 года инициировал назначение Бердыева главным тренером команды. В июле Али Узденов покинул пост председателя совета директоров, но остался в его составе. Сам он летом сообщил «Известиям», что это было связано с его переездом из Ростова-на-Дону. В апреле Узденов ушел с должности генерального директора OOO «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», став старшим вице-президентом АФК «Система», где он сейчас курирует сельскохозяйственные проекты на юге России, выстраивая работу крупного агрохолдинга.

Возможные перемены в совете директоров клуба, изменение его структуры и кадровое обновление первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов анонсировал еще в конце августа.

— Если ранее совет директоров возглавляли представители бизнеса, то на сегодняшний день его возглавляет заместитель министра спорта области Петр Серов — представитель правительства Ростовской области, то есть основного учредителя клуба. Ненормальное явление, когда учредитель — правительство, а совет директоров возглавляет представитель бизнес-структур. Есть намерение усилить совет директоров, в него войдут 2–3 заместителя губернатора, — заявил Гуськов на встрече с болельщиками.



По словам источника «Известий», знакомого с ситуацией в «Ростове», смена состава совета директоров может произойти уже в октябре.

— В данный момент вопрос о смене состава совета директоров прорабатывается, — сообщил «Известиям» Петр Серов. — Точные сроки я пока назвать не могу. Сейчас функционирует совет директоров клуба, который был избран в июле. Помимо меня, в него входят нынешний генеральный директор клуба Владимир Крупин, глава города Сергей Горбань, Али Узденов, заместитель генерального директора ОАО Группа компаний «ТНС энерго» Сергей Афанасьев, а также начальник отдела правовой работы областного министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий Александр Шанько.

Председатель совета директоров отказался комментировать информацию о возможном избрании Бердыева в совет директоров и выходе из него Узденова, предложив вернуться к этому вопросу позже.

— Главное, чтобы всё было хорошо в Лиге чемпионов, — заявил Петр Серов. — А в клубе у нас сейчас обстановка хорошая. Выплатили все задолженности по зарплате и премиальным. Что касается долгов по займам перед некоторыми компаниями, то вопрос решается. И будет решен в ближайшее время.



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