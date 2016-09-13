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«Тоттенхэм» продлил контракт с Эриком Дайером до 2021 года

22-летний футболист играет за английский клуб с 2014 года

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Эриком Дайером. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2021 года.

Предыдущий контракт игрока был рассчитан до 2020 года, пишет «Спорт-Экспресс».

22-летний англичанин за «Тоттенхэм» играет с 2014 года. До этого футболист защищал цвета лиссабонского «Спортинга». Впервые в составе сборной Англии Дайер выступил в ноябре 2015 года. Всего за национальную команду игрок провел 12 матчей.

Ранее «Известия» сообщали, что лучший бомбардир чемпионата Нидерландов Винсент Янссен перешел в «Тоттенхэм». Английский клуб подписал с 22-летним форвардом соглашение до 2020 года. Трансфер Янссена обошелся клубу в €22 млн.

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

«Тоттенхэм» продлил контракт с Эриком Дайером до 2021 года

22-летний футболист играет за английский клуб с 2014 года

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Сергей Лисин

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