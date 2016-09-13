В Будапеште жестко отреагировали на призыв исключить Венгрию из ЕС

Глава МИД Венгерской Республики сказал, что его коллега из Люксембурга, выступивший с таким предложением, «будучи классическим нигилистом, сам давно исключил себя из круга серьезных политиков»
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто раскритиковал слова главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна, предложившего исключить Будапешт из Евросоюза. По мнению Сиярто, Ассельборн «без устали работает на разрушение европейской безопасности и культуры».
«В прошлом Жан Ассельборн уже зарекомендовал себя в качестве неглубокого мыслителя (...) Он хочет исключить Венгрию из Евросоюза, однако, будучи классическим нигилистом, сам давно исключил себя из круга серьезных политиков», — говорится в сообщении Сиярто, ответ которого размещен на сайте правительства Венгрии.
Касательно критики люксембургского чиновника по поводу строительства забора на венгерской границе против беженцев Сиярто сказал, что у народа его страны есть мнение и только он будет решать, с кем хочет жить, а с кем нет. «И ни чиновники в Брюсселе, ни министр иностранных дел Люксембурга не смогут отнять это право», — настаивает Петер Сиярто.
При этом Еврокомиссия не комментирует заявление главы МИД Люксембурга.
Напомним, что ранее в интервью газете Die Welt Ассельборн заявил, что страны «вроде Венгрии», которые строят заборы против беженцев, нарушают свободу прессы и независимость судебной системы, должны временно или постоянно «быть исключены из ЕС». Ассельборн считает, что исключение Венгрии — единственный способ сохранить единство и ценности Европейского союза. Глава МИД Люксембурга выступил за то, чтобы подобные решения можно было бы принимать даже при отсутствии единогласного решения, которое требуется для этого сейчас.
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