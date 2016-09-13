В Управделами президента РФ прокомментировали арест Одинцева

По словам пресс-секретаря федерального органа Елены Крыловой, исполняющим обязанности генерального директора специального летного отряда «Россия» назначен первый заместитель Ярослава Одинцева
Пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова прокомментировала решение Басманного суда столицы, который постановил заключить под домашний арест генерального директора специального летного отряда «Россия» Ярослава Одинцевa.
По ее словам, исполнять обязанности гендиректора будет первый заместитель Одинцева.
При этом она отметила, что специальный летный отряд обеспечивает все необходимые перевозки.
«На работе СЛО помещение под домашний арест директора отряда Ярослава Одинцева никак не сказалось», — подчеркнула она, передает агентство ТАСС.
Елена Крылова также обратила внимание на то, что Управделами президента с материалами уголовного дела не ознакомлено.
Напомним, генерального директора специального летного отряда «Россия» Ярослава Одинцевa поместили под домашний арест до 6 ноября. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
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