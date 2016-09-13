Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Управделами президента РФ прокомментировали арест Одинцева

По словам пресс-секретаря федерального органа Елены Крыловой, исполняющим обязанности генерального директора специального летного отряда «Россия» назначен первый заместитель Ярослава Одинцева

Пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова прокомментировала решение Басманного суда столицы, который постановил заключить под домашний арест генерального директора специального летного отряда «Россия» Ярослава Одинцевa.

По ее словам, исполнять обязанности гендиректора будет первый заместитель Одинцева.

При этом она отметила, что специальный летный отряд обеспечивает все необходимые перевозки. 

«На работе СЛО помещение под домашний арест директора отряда Ярослава Одинцева никак не сказалось», — подчеркнула она, передает агентство ТАСС.

Елена Крылова также обратила внимание на то, что Управделами президента с материалами уголовного дела не ознакомлено.

Напомним, генерального директора специального летного отряда «Россия» Ярослава Одинцевa поместили под домашний арест до 6 ноября. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Написать комментарий
Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

В Управделами президента РФ прокомментировали арест Одинцева

По словам пресс-секретаря федерального органа Елены Крыловой, исполняющим обязанности генерального директора специального летного отряда «Россия» назначен первый заместитель Ярослава Одинцева

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Инфографика

Рынок задолженностей за услуги ЖКХ и коллекторы

Рынок задолженностей за услуги ЖКХ и коллекторы

Вся инфографика

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Георгий Филимонов

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке