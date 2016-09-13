В Петербурге у бизнесмена угнали Land Cruiser с ребенком в салоне

В Петербурге злоумышленник угнал у бизнесмена автомобиль Toyota Land Cruiser 200, на заднем сиденье которого находился его шестилетний сын. Поняв, что в салоне автомобиля находится ребенок, похититель высадил его у ближайшего магазина. Еще через полчаса угонщик не справился с управлением автомобиля и врезался в отбойник. Оставив поврежденный внедорожник, грабитель скрылся с места преступления. Заведено уголовное дело по статье «Грабеж в особо крупном размере».

Чрезвычайное происшествие произошло поздно вечером в понедельник на парковке у торгового центра на Пулковском шоссе. Внедорожник у 49-летнего бизнесмена Дмитрия Кушнера с сыном внутри салона угнали прямо из-под носа. Мужчина сразу же набрал «02».

«Автомобиль был заведен, я посадил сына, направился к водительскому месту. И в этот момент какой-то мужчина прыгнул за руль и дал по газам», — цитирует сайт «Комсомольской правды» Дмитрия Кушнера.

Угонщик высадил мальчика через несколько минут у дома 25 по Пулковскому шоссе. Ребенок выскочил из внедорожника и побежал в ближайший цветочный магазин.

Продавщица сразу же позвонила в полицию. А правоохранительные органы связались с отцом ребенка. «Я побежал в цветочный, а там мой сын стоит. К счастью, его не тронули», — рассказал бизнесмен.



По словам Кушнера, в тот момент о машине он уже не думал.



Однако примерно через полчаса мужчине позвонили из полиции с сообщением о том, что автомобиль найден. Угонщик не справился с управлением иномарки на Кольцевой автодороге и врезался в отбойник, после чего бросил автомобиль и скрылся.

По словам автовладельца, серьезных повреждений у машины нет, ее починят по страховке.

Против угонщика завели уголовное дело по статье «Грабеж в особо крупном размере». Похитителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Идут поиски преступника и его предполагаемых сообщников.