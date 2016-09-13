Соль попала под эмбарго

Правительство России внесло соль в список продовольственного эмбарго. С 1 ноября ее запрещено ввозить из стран, в отношении которых нашей страной введены ограничения на импорт продовольственных товаров.

Ограничение коснется соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть, а также воды морской, говорится в документе, который опубликован на портале правовой информации.

Продовольственное эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, было введено в нашей стране в августе 2014 года. Впоследствии запрет неоднократно продлевался, сейчас он действует до 31 декабря 2017-го.

В Россию запрещено ввозить некоторые виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. В частности, под запрет попали мясо и мясопродукты, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция.

Утилизация продовольствия, ввезенного в страну в обход эмбарго, проводится в России с августа 2015 года. Только за I квартал 2016 года из продажи изъято около 100 т запрещенных продуктов.