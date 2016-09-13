Музыкальные картинки: 150 лет Московской консерватории

13 сентября (1 сентября по старому стилю) 1866 года впервые открылись двери легендарной Московской консерватории — одного из самых престижных музыкальных учебных заведений не только России, но и мира.



Учредителем консерватории выступило Русское музыкальное общество, директор Московского отделения которого пианист и композитор Николай Рубинштейн и стал первым директором консерватории. Он возглавлял его вплоть до своей смерти в 1881 году.



С момента основания Московской консерватории Петр Ильич Чайковский был ее преподавателем. А имя великого композитора было присвоено ей лишь 7 мая 1940 года. А знаменитый памятник работы Веры Мухиной появился перед консерваторией лишь в 1954 году.



Изначально консерватория располагалось в доме баронессы Черкасовой на Воздвиженке , который до наших дней не сохранился, а на в дом Воронцова на Большой Никитской Консерватория переехала лишь в 1871-м. Знакомый нам облик здание приобрело в 1894–1901 годах, когда по проекту архитектора Василия Загорского были построены новое здание и Большой концертный зал.



Еще позже, в 1932–1933 годах трехэтажное здание консерватории было надстроено по проекту Бондаренко. А уже в 198-м к нему было присоединен старинный (18 века) корпус Синодального училища церковного пения.



Любопытно, что статус высшего учебного заведения Московская консерватория получила лишь с декретом Совнаркома от 12 июля 1918 года. А с 2003 года приказом министерства образования России Московская консерватория стала университетом.



Среди выпускников Московской государственной консерватории — композиторы Сергей Танеев, Александр Скрябин, Сергей Рахманинов, Николай Метнер, Арам Хачатурян, пианисты Константин Игумнов, Лев Оборин, Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, скрипачи Давид Ойстрах, Леонид Коган, виолончелисты Анатолий Брандуков, Григорий Пятигорский, Мстислав Ростропович, вокалисты Антонина Нежданова, Сергей Лемешев. Многие из них сами преподавали впоследствии в консерватории. Среди профессоров консерватории — пианист и композитор Феликс Блуменфельд, композитор Николай Мясковский, пианист Генрих Нейгауз.



В последние годы корпуса Московской консерватории подверглись капитальной реконструкции. Так, в 2011 году был открыт после масштабных работ по восстановлению первоначального вида и уникальной акустики открылся Большой зал. Был восстановлен утраченный в начале Великой Отечественной войны витраж Святой Цецилии. А в 2015 году во время реставрации Малого зала было восстановлено ранее скрытое под многими слоями побелки аллегорическое панно Николая Егорьева. В этому году завершится реставрация Рахманиновского зала.



Юбилей московской консерватории

Фотография 1 из 8: Здание московской консерватории, 1900 г. Фото: РИА Новости

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