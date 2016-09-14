Бедный, бедный мистер Картер. Бедный, бедный министр обороны США. Так возбудился, так распереживался, что действительно становится страшно за его душевное здоровье. Не приведи Господь, еще бросится из окна 16-го этажа, как сделал шестьдесят лет назад его предшественник на министерском посту Джеймс Форрестол с криком: «Русские идут!». Что будет делать Америка без очередного главы Пентагона?!

А случилось с Эштоном Картером вот что. Выступая в Оксфордском университете в Великобритании, министр обороны США заявил, что Россия, «играющая по собственным правилам, разрушает основы мирового порядка». Какого «мирового порядка», не уточнил. Но понятно, что того самого, что уже на протяжении многих лет носит называние Pax Americana, что в переводе с латыни означает «Мир по-американски», а на деле доминирование Соединенных Штатов над остальными странами планеты. Но такого права Вашингтону никто не давал. Ни ООН, ни ее Совет Безопасности, ни тем более Господь Бог.

Конечно, Картер — глава Пентагона и доктор физических наук, как и его шеф Барак Обама или кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон, может самолично присвоить себе право посчитать свою страну исключительной, но это совсем не значит, что остальной мир с подобными претензиями и таким утверждением готов согласиться.

Да, Соединенные Штаты за последние двадцать пять лет многое сделали, чтобы установить на планете свои «основы мирового порядка». Вторглись в Ирак и разбомбили его столицу, попутно завернули в Сомали, но быстро унесли оттуда ноги, так как неблагодарное население Африканского Рога не оценило их миссионерских устремлений.

Затем вбивали в Югославию «Томагавками» свое представление о свободе и демократии, оторвали от сербов их прародину — Косовский край и Метохию. Опять с танками и ракетами вернулись в Ирак, чтобы повесить его президента и устроить хаос на Ближнем Востоке. Такой же хаос организовали в Ливии, на севере Африки, полтора десятка лет без толку повоевали с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), как с ветряными мельницами, в Афганистане, почти совсем ушли оттуда несолоно хлебавши. А по пути, словно мимоходом, организовали и помогли провести несколько государственных переворотов, в том числе и на Украине. Но споткнулись о Сирию. Помешала Россия — выбила из рук американского президента козырной туз — наличие у Дамаска запасов химического оружия.

Нет чтобы лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама, как это было принято до него у американских президентов, сразу начал бы агрессию против этой ближневосточной страны. Но он допустил крохотный геополитический просчет: поставил президенту Сирии ультиматум в считаные дни избавиться от оружия массового поражения. И Башар Асад не без подсказки Москвы тут же согласился. Химическое оружие из Сирии вывезли, и туда по просьбе сирийского руководства для борьбы с бандитами «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России), пользующимися поддержкой Соединенных Штатов и их ближайших союзников, прилетели русские бомбардировщики, а вслед за ними пришли на помощь правительственной армии российские моряки и спецназовцы.

Пришлось Эштону Картеру и его летчикам делить скрипя зубами воздушное пространство над Сирией. Кому такое понравится?! Были гегемонами, судьями, прокурорами, адвокатами и даже палачами в одном лице, а тут вынуждены считаться с другой, не признающей американского своеволия страной. Вот такой облом.

И не только Россия не признает американского своеволия. Такую же позицию занял Китай, который не собирается ломать шапку перед Вашингтоном, несмотря на то, что его армия и флот, а еще стратегические ракетные войска пока не достигли уровня американской мощи. Что и продемонстрировал недавно в Ханчжоу на саммите «большой двадцатки», больно щелкнув по носу самолюбивых и заносчивых янки. Да и Индия, Бразилия, Иран и немало других стран давно перестали оглядываться на Вашингтон, проводя собственную суверенную международную и внутреннюю политику.

Понятно, что мистеру Картеру это обидно.

Рушится Pax Americana, хотя в его орбите еще остаются отдельные острова и даже материки. Такие, к примеру, как НАТО, где Штаты продолжают доминировать, оплачивая за свое превосходство как минимум по $3,5 млрд в год. Не считая других денег, которые идут на подкуп-содержание, извините, поддержку близких Вашингтону средств массовой информации, НКО и других так называемых общественных организаций, пляшущих под американскую дудку.

Да и тут не все теперь гладко — некоторые политики в ЕС и входящих в него стран уже не первый год говорят о создании собственной европейской армии. Получается, без США и Пентагона?

Вот будет весело, если европейцы все-таки соберутся и сделают этот шаг. Не в лозунгах и на бумаге, а в реальности. Хотя почему бы и нет? Вот и в Brexit тоже никто не верил, а он заявлен и приближается... И опять будут рушиться «основы мирового порядка», которые так дороги мистеру Картеру. И почему-то Россия тут совсем ни при чем, как бы и кто бы ни хотел ее сюда пристегнуть, как пытается делать это министр обороны США, обвиняя Москву во всех неудачах и провалах Вашингтона и Пентагона.

Придется мистеру Картеру перестраиваться. Привыкать к тому, что мир перестал быть однополярным и, хотя американские политики могут продолжать называть свою страну исключительной и уникальной, ее гегемония, увы, сходит на нет. Хотят видеть это в Вашингтоне или не хотят, но такова жизнь. К этому нужно привыкать. Тихо, спокойно, без истерик и треволнений. И, конечно, без страданий, демонстрации военной мощи, тем более, без угроз и попыток очередной агрессии. Если не получается, принять успокоительное, а то как бы чего не вышло. Пример Форрестола, министра-самоубийцы и авианосца, который не раз горел синим пламенем, должен послужить кое-кому за океаном серьезным предупреждением.

Автор — военный обозреватель ТАСС

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