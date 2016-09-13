Дагестан выдвинет убитого боевиками полицейского на звание Героя РФ

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что власти республики будут ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным о присвоении расстрелянному боевиками полицейскому Магомеду Нурбагандову звания Героя России.



«Мы будем ходатайствовать перед президентом Российской Федерации о присвоении Нурбагандову звания Героя России», — написал Абдулатипов на своей странице в Instagram.



Он подчеркнул в своем сообщении, что «благодаря таким ребятам, как Магомед, сегодня мы можем спокойно жить в своей республике».



Он поблагодарил от имени всех дагестанцев родителей, наставников и коллег Нурбагандова за воспитание настоящего патриота.



Убитый в июле боевиками офицер полиции Магомед Нурбагандов будет посмертно представлен к государственной награде за мужество и верность присяге перед расстрелом, ранее сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.



12 сентября в Дагестане правоохранители задержали двоих подозреваемых в убийстве полицейского и жителя Сергокалинского района республики. При задержании у них изъяли огнестрельное оружие: пистолет и автомат. По предварительной информации, задержанные являются членами так называемой избербашской бандгруппы.

Магомед Нурбагандов погиб 10 июля около села Сергокала. Тогда вооруженные люди напали на пятерых отдыхающих и застрелили двух из них, в том числе Нурбагандова. По версии следствия, мотивом для убийства была месть за профессиональную деятельность полицейского. О мужестве, которое сотрудник полиции проявил перед гибелью, стало известно из видеозаписи, обнаруженной в телефоне одного из боевиков, уничтоженных 7 сентября в ходе спецоперации в городе Избербаш.



Перед тем как застрелить стража порядка, боевики заставляли его призвать коллег уйти со службы. Несмотря на реальную угрозу, офицер полиции заявил: «Работайте, братья». После этих слов полицейского убили выстрелом в голову. Всё происходящее боевики сняли на видео.

«В записи на телефоне четко видно и слышно, как вооруженный бандит под дулом пистолета пытается заставить полицейского говорить на камеру, чтобы его друзья и братья ушли из правоохранительных органов. На это молодой полицейский сказал, обращаясь к своим родственникам и знакомым: «Работайте, братья». После этих слов преступник выстрелил в сотрудника полиции», — говорится в сообщении на сайте МВД Дагестана.

