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Арбитры КХЛ проведут матчи 13 сентября с траурными повязками

Таким образом, судьи почтят память погибшего коллеги Павла Лаинке, который скончался от попадания шайбы в голову

Арбитры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 13 сентября будут обслуживать матчи первенства в траурных черных повязках в память о погибшем чешском судье Павле Лаинке.

Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

«Линейный судья Павел Лаинка обслуживал матчи первой лиги Чемпионата Чехии и считался одним из перспективных арбитров в своей стране. КХЛ выражает соболезнования родным и близким погибшего, а также всей хоккейной общественности Чешской Республики», — говорится в сообщении.

Напомним, 24-летний арбитр скончался после попадания шайбы в голову. Трагедия произошла во время матча юниорских команд в Брно 25 августа. 10 сентября не приходя в сознание он скончался от кровоизлияния в мозг.

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Арбитры КХЛ проведут матчи 13 сентября с траурными повязками

Таким образом, судьи почтят память погибшего коллеги Павла Лаинке, который скончался от попадания шайбы в голову

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Сергей Лисин

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