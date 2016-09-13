Арбитры КХЛ проведут матчи 13 сентября с траурными повязками

Таким образом, судьи почтят память погибшего коллеги Павла Лаинке, который скончался от попадания шайбы в голову
Арбитры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 13 сентября будут обслуживать матчи первенства в траурных черных повязках в память о погибшем чешском судье Павле Лаинке.
Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
«Линейный судья Павел Лаинка обслуживал матчи первой лиги Чемпионата Чехии и считался одним из перспективных арбитров в своей стране. КХЛ выражает соболезнования родным и близким погибшего, а также всей хоккейной общественности Чешской Республики», — говорится в сообщении.
Напомним, 24-летний арбитр скончался после попадания шайбы в голову. Трагедия произошла во время матча юниорских команд в Брно 25 августа. 10 сентября не приходя в сознание он скончался от кровоизлияния в мозг.
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