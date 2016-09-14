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Антонио Бандерас: «Я влюбляюсь в абсолютно разных женщин»

Голливудский актер — об увлечении фотографией, благотворительной миссии в России и женских тайнах

Фото: ТАСС/Zuma/Giuseppe Ciccia

Антонио Бандерас продемонстрирует москвичам новую грань своего таланта. Актер привез в столицу персональную фотовыставку Women in Gold. Корреспондент «Известий» Наталья Васильева расспросила кинозвезду о его неожиданном хобби и, конечно, о любви к женщинам. 

— Почему вы взялись за фотоаппарат?

— Меня самого удивил внезапно пробудившийся интерес к фотографии. Раньше я постоянно фотографировал, но большинство этих снимков были просто мимолетной фиксацией мира, не несущей какого-то особого смысла. Парфюмерный бренд, который я представляю, дал мне возможность поработать в студии, поиграть с камерой, светом, композицией — словом, приблизиться к более профессиональному пониманию фотографии. Я убедился, что одна-единственная фотография может стать историей, и это, пожалуй, мое главное открытие на новом поприще.

— Как ваши работы восприняли профессионалы-критики? 

— Критикам я их не показывал, поскольку делал снимки главным образом для удовольствия. Не считаю себя профессиональным фотографом и никогда не хотел им быть. 

— Название выставки — «Женщины в золотом» — звучит поэтично. Кто вдохновил вас на эту идею?

— Я бы сказал, что вдохновением послужили представительницы прекрасного пола в целом, женственность как таковая. Я всегда был очарован миром женщин. Это что-то абсолютно противоположное мужчинам: женщине предназначено стать матерью, отсюда ее естественное уважение к любому проявлению жизни.

Я часто задаюсь вопросом: каков был бы мир, если бы им управляли женщины? Было бы тогда столько войн? Стало бы общество таким же беспорядочным и полным насилия? И всегда даю себе отрицательный ответ.

— Цель вашей выставки — показать женскую магию, понять, что делает женщину уникальной. Удалось ли вам разгадать наши секреты?

— Женщины всегда были для меня загадкой. Их секрет невозможно раскрыть. И я не могу рассказать его вам (смеется). Но некоторые из женских тайн должны оставаться неразгаданными. Это часть обольщения, которого мы, мужчины, всегда ждем и всегда боимся.

— В таком случае раскройте ваш секрет: что для вас женская красота? 

— Сложный вопрос. Красота — это нечто неуловимое, загадочное, волшебное. Ее трудно объяснить, поскольку ощущение красоты у каждого свое. И для каждого мужчины женщины красивы по-разному. Может привлекать внешность, улыбка, поведение. А может нечто, что даже себе не можешь объяснить... Я влюбляюсь в совершенно разных женщин: миниатюрных, высокорослых, брюнеток, блондинок, добрых, злых, с юмором или без. Одним словом, стараюсь быть шире в этом вопросе.

— Вы уже показали свою выставку в  Испании, Чили, Аргентине и Мексике. Какого приема ожидаете от российских зрителей? 

— Реакция была потрясающей во всех странах. Надеюсь, что и Россия отреагирует соответствующим образом. Что касается меня, то я заинтригован этим приключением: весь процесс  — от создания фотографий до их презентации — был для меня удовольствием. 

— В Москву вы приехали также и с благотворительной миссией — собрать средства для подопечных фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». На ее аукционе вы представите собственный лот. Как думаете, какую сумму дамы будут готовы отдать за право им обладать?

— Надеюсь, что большую! (Смеется.) Если говорить о цели аукциона, то я считаю своим долгом вернуть обществу то, что в свое время получил. Одно из преимуществ известных людей — возможность поддерживать хорошие проекты. А то, что делает фонд Натальи, действительно важно и нужно сотням детей.

Справка «Известий»

Антонио Бандерас родился на юге Испании в 1960 году. Как актер дебютировал в картине режиссера Педро Альмодовара «Лабиринт страстей». Популярность во всем мире ему принесла главная роль в триллере Роберта Родригеса «Отчаянный». Сыграл более чем в 90 фильмах, в том числе «Маска Зорро» (12+), «Соблазн» (18+), «Кожа, в которой я живу» (16+) и других.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Антонио Бандерас: «Я влюбляюсь в абсолютно разных женщин»

Антонио Бандерас: «Я влюбляюсь в абсолютно разных женщин»Голливудский актер — об увлечении фотографией, благотворительной миссии в России и женских тайнах

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