Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешало американским спортсменам принимать запрещенные вещества. Это следует из документов, которые опубликовала группа хакеров Fancy Bear, которая взломала базу данных агентства.

Из документов следует, что теннисистке Серене Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах было разрешено принимать оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон, которые в спорте официально запрещены.

Ее сестра Винус Уильямс получала разрешение на прием запрещенных препаратов в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах. Диагнозы теннисисток, из-за которых им было разрешено принимать запрещенные вещества, в документах WADA не указаны, сообщает «РИА Новости».

Также стало известно, что четырехкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз в августе текущего года сдала положительный тест на допинг. В ее анализах был обнаружен психостимулятор метилфенидат, однако спортсменка не была дисквалифицирована и завоевала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро четыре золотые медали. Кроме того, она получила разрешение в 2014 году использовать амфетамин и гидрокортизон, которые также входят в список веществ, запрещенных WADA.