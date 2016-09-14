«С Лебзяком обошлись некрасиво»

8 сентября состоялось расширенное заседание исполкома Федерации бокса России, на котором было вынесено решение о непродлении контракта с главным тренером национальной команды Александром Лебзяком. Сам специалист с таким вердиктом абсолютно не согласен, так как считает, что качественно делал свою работу и не видит поводов не продлевать с ним трудовое соглашение. Более того, тренер планирует обжаловать это решение на ближайшем заседании Федерации бокса. Примечательно, что организация признала выступление национальной сборной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро удовлетворительным — медальный план на соревнования был выполнен (одно золото, одно серебро и три бронзы).

Президент Федерации бокса России Борис Иванюженков в течение нескольких последних дней оказался недоступен для комментариев, поэтому прояснить позицию главы ФБР по принятому решению не представилось возможным.

Бывшие же подопечные Александра Лебзяка, которые выступали под его руководством на прошедшей Олимпиаде в Рио, разошлись во мнениях. Впрочем, это неудивительно — часть боксеров тренер жестко раскритиковал во время Игр в Бразилии, назвав их «туристами».

Так, призер двух Олимпийских игр Миша Алоян считает, что Лебзяк должен продолжить работу в должности главного тренера национальной команды.

— Александр Борисович — замечательный специалист, — заявил «Известиям» Алоян. — Это заслуженный боксер и квалифицированный тренер, прекрасно разбирающийся в боксе. Он давал мне свободу на тренировках, не препятствовал в занятиях с личным тренером, за что я ему очень благодарен. Я бы хотел, чтобы он остался у руля сборной. Что касается его отстранения — я не в курсе, что происходит внутри федерации. Спортсмены должны выходить на ринг и показывать результат. Кто будет тренером — решать не нам. С нами по таким вопросам не консультируются. Скажу лишь, что считаю, что решение о продлении или непродлении контракта с Александром Борисовичем было бы правильнее принимать в его присутствии. Надо было собраться всем вместе, всё обсудить, прийти к единому мнению. А то, что произошло, — нелегитимно. Некрасиво это как-то.

Чемпион Игр в Рио Евгений Тищенко в отличие от коллеги по боксерскому цеху рад назначению нового главного тренера сборной — национальную команду возглавил личный тренер Евгения Олег Меньшиков, с которым они занимаются уже много лет.

— Я очень доволен назначением Олега Владимировича на должность главного тренера, — заявил «Известиям» Тищенко. — Уверен, что подобные изменения в руководстве сборной пойдут на пользу. Я тренируюсь с Меньшиковым более восьми лет. Безусловно, золото на Играх в Рио — заслуга моего наставника. Он не только отличный тренер, но и великолепный мотиватор. Рад, что национальную команду возглавил именно он. Сборной были нужны перемены, и они произошли. Новый тренер принесет в команду свежий взгляд, свои специфики и методики тренировок. Я как человек, хорошо с ним знакомый, уверен, что команда будет довольна новым наставником.

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