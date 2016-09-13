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В Кузбассе по факту гибели в ДТП полицейских возбуждено уголовное дело

Двое сотрудников полиции попали в аварию недалеко от пгт Верх-Чебула Кемеровской области

По факту ДТП, в котором погибли полицейские, возбуждено уголовное дело дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Жертвами аварии стали двое сотрудников правоохранительных органов Кемеровской области 30 и 35 лет.

Трагедия произошла во вторник на трассе Р-255 «Сибирь» недалеко от пгт Верх-Чебула. По предварительным данным, столкнулись Lada Priora c полицейскими и ГАЗ-29, в котором ехала семья — муж, жена и двухлетний ребенок.

Правоохранители от полученных травм скончались на месте, водитель и пассажиры «Волги» были госпитализированы, сообщает «Свободная пресса».

В ликвидации последствий столкновения принимали участие четыре спасателя.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, назначен ряд экспертиз.

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

В Кузбассе по факту гибели в ДТП полицейских возбуждено уголовное дело

Двое сотрудников полиции попали в аварию недалеко от пгт Верх-Чебула Кемеровской области

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