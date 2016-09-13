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Порошенко попал впросак, назвав Днепр Днепропетровском. Видео

Президент Украины попытался исправить ситуацию, неловко засмеявшись и перекрестившись

Президент Украины Петр Порошенко, рассказывая о положительных моментах декоммунизации, назвал Днепр Днепропетровском. Поняв, что попал в неловкую ситуацию, глава Украины не нашел лучшего решения, чем рассмеяться и перекреститься. Курьезный момент попал на видео.

Трансляция велась телеканалом «112 Украина» с торжественной церемонии открытия детского сада в поселке Слобожанское Днепропетровской области.

В одном выступлении Порошенко дважды обратился к высшим силам — причем в первый раз он перекрестился на словах о том, что Украина получит 14 сентября от МВФ новый транш в размере $1 млрд, сообщает телеканал «Звезда». «14 сентября, даст бог, у нас будет новый транш от МВФ», — заявил он.

Во время выступления президент Украины заявил, что децентрализация — это право людей распоряжаться деньгами, определять объекты для строительства, определять название своего города, язык, песни, памятники и героев. «И надо дать права, потому что люди мудрее, несмотря на то что их считали теми, кому эти права давать нельзя», — заявил Порошенко.

Напомним, парламент Украины принял 19 мая решение переименовать город Днепропетровск в Днепр в рамках декоммунизации.

А в сентябре депутаты в Киеве декоммунизировали потолок здания Верховной рады. Художественное панно «Цветущая Социалистическая Украина» закрыли натяжным потолком.

В соответствии с законом «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» переименованию подлежат все объекты, названия которых связаны с именами деятелей СССР, а также те, в которых упоминаются коммунизм, советская власть и ее институты — компартия, комсомол, пионерия.

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Порошенко попал впросак, назвав Днепр Днепропетровском. Видео

Президент Украины попытался исправить ситуацию, неловко засмеявшись и перекрестившись

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