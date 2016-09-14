«Воронцевич стал незаменимым игроком, Карасев пока нестабилен»

В интервью «Известиям» президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко проанализировал выступление национальной сборной в квалификационном турнире чемпионата Европы и заявил, что Сергей Быков может завершить свою карьеру после игры со Швецией.

— По проценту попаданий из-за дуги сборная России уверенно лидирует среди участников отборочного турнира — 47,8%. Однако другие козыри пока не работают, в том числе игра на Тимофея Мозгова. На ваш взгляд, за счет чего наша команда может прибавить на Евробаскете, где уровень соперников будет совсем другим?

— Действительно, на сегодняшний день многое зависит от процента трехочковых попаданий. И это оправдало себя: очень много точных дальних бросков. На мой взгляд, конечно, нужно добавлять в игре из-под кольца — чтобы не зависеть от того, «пойдут» у нас сегодня трехочковые или нет. Хотя проведенные матчи показали: даже если мы не забиваем с хорошим процентом первые 10–20 минут, всё равно потом наверстываем. Необходимо больше задействовать центровых, чаще идти в проход. Впрочем, в отборочном турнире не выступали Виталий Фридзон, который хорошо играет на входах и забеганиях, и Леша Швед, который часто обостряет и способен обыграть любого оппонента один в один. Хотя и с трехочковыми у обоих всё в порядке.

Что же касается Тимофея Мозгова, то соглашусь — пока мы заигрываем его неидеально. Но и для него это достаточно новая роль. Я думаю, в предстоящем сезоне НБА в «Лейкерс» он станет основным центровым и окажется в ситуации, когда на него будет играть команда. А в сборной его начнут чаще вовлекать в процесс в игре на «посту». Все-таки на сегодняшний день, особенно в Европе, Тимофей — один из доминирующих центровых. Без него мы можем играть только в быстрый баскетбол и надеяться на то, что мяч отскочит к нам. С ним же у нас есть столп, гарант надежности в защите. И есть возможность менять рисунок игры. Конечно, после победы в чемпионате НБА он морально выхолощен. Тем более сразу после этого были и подписание нового контракта, и переезд в другой город.

А еще сборная может прибавить за счет скорости. Как только мы начинаем «бежать», игра сразу смотрится по-другому. Поэтому хотел бы обратить внимание ребят на то, чтобы они почаще форсировали игру, переводя ее в быстрое русло с массой отрывов. Очень здорово сразу «тащит» Дима Хвостов. Разговаривал на эту тему с Сергеем Карасевым, в «Открытом лагере РФБ» говорил об этом Мише Кулагину. Как только ты получил мяч, необходимо максимально быстро пересечь середину площадки, чтобы разогнать атаку, — тогда у тебя появляется много возможностей для свободных бросков. Плюс оказывается сильное давление на защиту. Когда сопернику после каждой атаки приходится максимально быстро возвращаться в оборону, играть в таком темпе очень тяжело. Мы же порой слишком тормозим, начинаем играть в позиционную игру.

— Кто из игроков вас приятно удивил, а кто, наоборот, сыграл не в свою силу?

— Мне понравился Женя Бабурин. На мой взгляд, это защитник очень хорошего уровня, но в атаке ему нужно быть чуть-чуть активнее. Дима Кулагин удивил сильно. В Перми вышел и «зажег». Но он играет отрезками. Иногда, бывает, передерживает мяч, но есть и идеальные отрезки — когда и на себя берет игру своевременно, и отлично видит партнеров. В принципе мне понравился настрой всей команды. Здорово сыграл Дима Хвостов. Даже Мозгов, хотя и была видна его усталость, выглядел хорошо. Незаменимым был Андрей Воронцевич.

Не очень стабилен был Сережа Карасев. Были прекрасные моменты — та же концовка с Боснией, когда он сыграл довольно агрессивно. Но были у него игры, когда он стоял в оттяжке и всё ждал и ждал... Стоит начинать рисковать, брать на себя ответственность, тогда всё получится.

— Согласны, что Воронцевич стал новым лидером сборной?

— Так он и должен быть лидером сборной! Это уже опытный баскетболист, который выигрывал Евролигу и выступал на самом высоком уровне — на чемпионате мира и на Олимпиаде. В прошлые годы ему не хватало небольшого шага, чтобы стать лидером. Может быть, ему было непросто потому, что в ЦСКА он всегда был в тени Виктора Хряпы. В любом случае сейчас Андрей отлично делает свою работу, и я надеюсь, что он продолжит в таком же духе и в сезоне — будет активным, агрессивным. И для меня, конечно, стало сюрпризом, что в паре матчей он брал игру на себя. Я не привык видеть его в такой роли. Все-таки он — один из лучших чернорабочих игроков в Европе, которые почти не берут на себя бремя лидерства. Здесь же он, наоборот, проявил себя здорово, в ответственные моменты был активен, бросал, забивал, подбирал. В лице Воронцевича я вижу одного из сильнейших российских четвертых «номеров» на ближайшие 4–5 лет. И — одного из лидеров сборной.

— Сборная впервые за долгие годы собрала аншлаг на матче в Перми. На матч со Швецией в Краснодаре также не осталось билетов. РФБ продолжит проводить матчи национальной команды в регионах?

— На протяжении целого года я не устаю повторять одно и то же: сборная должна играть в России, перед своими болельщиками. И эта практика оправдала себя на 100%. Это и матч с Боснией в Перми, и предстоящая игра в Краснодаре со шведами. Не надо забывать и о женской сборной, которая сыграла в Екатеринбурге и тоже собрала аншлаг. Кстати, в ноябре у нас пройдут еще два отборочных матча женского первенства Европы — со сборными Швейцарии и Греции. И на них мы тоже ждем аншлагов. Очень много внимания привлекали к себе даже товарищеские встречи — в Химках и Санкт-Петербурге.

— «Химки» и ЦСКА получат компенсацию за травмы Шведа и Фридзона в составе сборной?

— Во-первых, это разные случаи. К тому же Виталик сейчас уже начал играть, и нет смысла говорить о какой-либо компенсации. Тем более травму, если не ошибаюсь, он получил дома, а не на тренировке со сборной. С Лешей Шведом другой случай. Это старая травма, которая беспокоила его в течение сезона. И так получилось, что сейчас пришло время делать операцию. Существуют определенные правила, в страховках прописываются различные страховые случаи. Но эти травмы никак не попадают под какую-либо категорию.

— Прокомментируйте отказ капитана сборной Сергея Быкова от участия в Евробаскете-2017.

— Я разговаривал с Сергеем. Он действительно сказал, что планирует заканчивать карьеру. Возможно, предстоящий клубный сезон станет для него последним. Но не исключено, что он закончит даже после этих матчей за сборную. Огромное ему спасибо, что он на протяжении стольких лет представлял наш баскетбол на самом высоком уровне. У него такая же ситуация, как у Сережи Мони: мы всегда рады видеть их в составе сборной, но не можем их заставлять. Они и так очень много сделали для национальной команды. А Сереге большое спасибо. И удачи в новых начинаниях после завершения игровой карьеры.

— В сезоне-2016/17 в Единой лиге ВТБ состоится Матч всех звезд. Возможный формат — российские игроки против легионеров. Как вы отнеслись к этой инициативе руководства лиги?

— Мне очень нравится формат — россияне против легионеров. И я второй год веду разговоры о том, чтобы этот матч был. Здорово, что лига ВТБ в предстоящем сезоне возрождает Матч всех звезд. Это мероприятие, которое должно быть. Можно собирать не только лучших игроков, но и всех руководителей клубов, спонсоров и партнеров — пообщаться, обменяться контактами и идеями новых проектов.

— В новом сезоне в Единой лиге ВТБ сыграют девять российских клубов. Главный тренер сборной Сергей Базаревич заявил, что это довольно мало для комплектования состава сборной. Расстроились, что клубы лиги проголосовали против вступления в турнир БК «Самара»?

— У клубов, выступающих в Единой лиге ВТБ, довольно насыщенный календарь. Особенно у тех, кто выступает в еврокубках. Конечно, хотелось, чтобы было больше российских команд. Но это не должно идти в ущерб качеству игры. Насколько мне известно, перед началом сезона лига ВТБ инспектировала и «Сахалин», и «Самару». К сожалению, были моменты, которые не устроили. В любом случае необходимо бороться за телевизионную картинку — без нее баскетбола не будет. Телевидению нужно, чтобы продукт нес хорошую смысловую нагрузку, должен быть высокий спортивный интерес. И я рад, что в контексте сборной мы начали показывать то, что нужно. Матч в Перми подтвердил, что мы можем проводить такого рода события. Того же ждем и от игры в Краснодаре.

— Можно утверждать, что клубы Единой лиги сыграют в Еврокубке сезона-2016/17 или что-то еще может измениться?

— Насколько я знаю, они уже являются участниками турнира. Конечно, это не очень хорошо. Ситуация пока остается без изменений. Есть много юридических тонкостей, в которых мы пытаемся разобраться. Такая же ситуация в Германии: когда права на проведение чемпионата передаются лиге. У нее есть определенные договоренности с клубами, а отношения между клубами и федерацией никак не зафиксированы. Но на сегодняшний момент ситуация остается без изменений.

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