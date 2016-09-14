Рынок лизинга подготовили к реформе

Центробанк отказался от пруденциального регулирования лизинговой отрасли. Банк России решил, что участники рынка не готовы к введению обязательных нормативов для определения их финансового положения. До сих пор неясно, кто возьмет «под крыло» компании, специализирующиеся на финансовой аренде, — ЦБ или Минфин. Впрочем, интрига скоро будет раскрыта: реформа лизинговой отрасли стартует уже этой осенью — после обсуждения на заседании Национального совета по обеспечению финансовой стабильности (НСФС). Об этом «Известиям» рассказали официальные представители ЦБ. Да и отрасль не останется полностью бесконтрольной: для лизинговых компаний, которые имеют большой потенциал развития в кризис, предусмотрели обязательное саморегулирование.

Минфин и ЦБ объявили о готовящейся реформе лизингового рынка, объем которого свыше 3 трлн рублей в июне 2016 года. По словам представителей ЦБ, с лета межведомственная рабочая группа Минфина изучала сектор, по итогам анализа рынка была сформирована концепция реформы, которую в ближайшее время рассмотрит НСФС. По словам собеседников, перед введением пруденциального регулирования лизинговой отрасли нужно перевести компании на новый учет и отчетность.

— После повышения транспарентности сектора и анализа его финансового положения будет ясно, нуждаются ли компании в дополнительных финансовых требованиях, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ. — Лизинговым компаниям будет предоставлено не менее двух лет переходного периода для подготовки к изменениям.

Реформа предусматривает еще ряд нововведений для лизинговых компаний, которые стали едва ли не последними незарегулированными из числа участников финрынка. Благодаря «компенсаторному» саморегулированию у отрасли появятся базовые стандарты риск-менеджмента, ожидают в ЦБ. В числе других нюансов: введение мер по защите имущественных интересов лизингодателей и прав лизингополучателей, введение требований корпоративного управления, внутреннего аудита и контроля.

— В подготовке и обсуждении документа принимали участие лизинговые компании, — указали в пресс-службе ЦБ. — По итогам заседания НСФС правительство примет решение, кто из ведомств будет отвечать за лицензирование финансового лизинга. После одобрения концепции на заседании НСФС стартует изменение федерального законодательства.

Председатель НСФС — первый вице-премьер Игорь Шувалов, в состав совета также входят помощник президента Андрей Белоусов, представители Агентства по страхованию вкладов, Минфина, Минэкономразвития, ЦБ. В прошлом году на заседании антикризисной комиссии Игорь Шувалов назвал лизинг наиболее эффективным инструментом поддержки бизнеса «в условиях дефицита кредитных ресурсов и высокой кредитной ставки». По оценкам первого вице-премьера, «лизинг выступает одним из самых важных инструментов по поддержке автопрома», он «занимает до 60% рынка профильных услуг».



Лизинг по стоимости для бизнеса может составить достойную конкуренцию кредитам. Ставки по корпоративным кредитам сейчас находятся на уровне 11–22% годовых, по лизингу в среднем — на уровне 20% годовых. По этой схеме работает практически вся авиаотрасль, закупается техника для сельского хозяйства и т.д.

Предправления ПАО «Европлан» Александр Михайлов предполагает, что ЦБ как мегарегулятору было бы более интересно вести реестр лизинговых компаний.

— Возможно, ЦБ же претендует и на последующее регулирование отрасли, — предполагает он. — За Минфином остается так и не сделанный, но важнейший перевод лизинговых компаний на правила бухучета, гармонизированные с МСФО. Без единого расчета базовых показателей назначение нормативов не только бесполезно, но и вредно. Два года здесь выглядят как минимальный переходный период.

По словам Александра Михайлова, также необходимы прозрачность собственников лизинговых компаний как участников финансового рынка, раскрытие отчетности и существенных фактов не по форме, а по содержанию, единые минимальные стандарты корпоративного управления и стандарты управления рисками, капиталом, ликвидностью, обязательные правила внутреннего контроля.

— Исходя из мировой практики, только желание лизинговых компаний получить дополнительные преференции обуславливает особое регулирование, — комментирует гендиректор «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. — Для небольшой лизинговой компании (не несет рисков для банков) дополнительное регулирование может стать проблемой.

По прогнозам Дмитрия Зотова, в ходе реформы небольшие компании покинут рынок финансовой аренды.

— При этом крупные игроки, чьи ценные бумаги зачастую обращаются на бирже, оказывают гораздо большее воздействие на банковскую отрасль и, следовательно, требуют более высоких стандартов, — считает Дмитрий Зотов. — Но и сам факт того, что бумаги лизинговой компании обращаются на бирже, заставляет эмитента вводить более высокие стандарты работы (включение независимых директоров в совет директоров и обязательная отчетность по международным стандартам, принятие кредитным комитетом решений по вопросам, связанным с кредитным риском). Несоблюдение данных стандартов уже в текущих условиях оказывает негативное влияние на банковскую отрасль.

По словам предправления ПАО «Европлан», основные риски несут не лизингополучатели, а лизингодатели: именно они финансируют приобретение предметов финансовой аренды на сотни миллиардов рублей и именно перед ними стоит задача по возврату этих средств.

— Часть рисков — на профильных инвесторах, кредитующих лизинговые компании, — говорит Александр Михайлов. — Соответственно должны быть предусмотрены механизмы их защиты.

По словам собеседника, у лизингополучателей — в основном операционные риски.

— В случае банкротства компании, специализирующейся на финансовой аренде (если лизингополучатель продолжает выплаты за приобретенную технику), конкурсные управляющие должным образом обеспечивают защиту его прав, — указывает предправления ПАО «Европлан».