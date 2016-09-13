В Белоруссии выбран новый состав Совета республики

В Белоруссии выбрали членов верхней палаты парламента — Совета республики Национального собрания Белоруссии.

Секретарь ЦИК Белоруссии Николай Лозовик сообщил, что сенаторы избраны во всех регионах и в Минске. Об этом передает «РИА Новости».

В Минске белорусы выбрали в Совет республики замминистра юстиции Аллу Бодак, ректора Белорусской государственной академии музыки Екатерину Дулову, председателя Совета республики Михаила Мясниковича, председателя Федерации профсоюзов Белоруссии Михаила Орду, а также посла Белоруссии в Японии Сергея Рахманова и министра труда и социальной защиты Марианну Щеткину. В каждой области и в Минске избрано по восемь сенаторов, то есть 56 членов Совета республики. Свободными остались восемь мест в Совете республики, которых назначит президент страны Александр Лукашенко по своему усмотрению. В белорусском Совете республики всего 64 места.

Итоги выборов подведут не позднее 30 сентября.

11 сентября в Белоруссии прошли выборы депутатов нижней палаты белорусского парламента — Национального собрания. Они прошли по мажоритарной системе, в 110 округах было избрано 110 депутатов. Явка составила около 75%.