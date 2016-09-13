Недобросовестным банкирам могут ограничить выезд за рубеж

Данный вопрос президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть правительству
Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос об ограничении выезда за границу недобросовестным банкирам. Об этом президент сказал на встрече с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.
«Нужно быть очень аккуратным, конечно, чтобы не ограничивать свободу людей, но нужно гарантировать и государство, и общество, и вкладчиков банков от всяких криминальных проявлений», — отметил президент.
В свою очередь, Набиуллина сказала, что часто причиной банкротства банков являются не экономические обстоятельства, а «жульнические операции». При этом, по ее словам, часто недобросовестные банкиры скрываются за границей, куда вывозят активы.
«Это, конечно, сложная работа, но активы нужно возвращать», — поделилась глава ЦБ.
В связи с этим Набиуллина заявила о необходимости изменения законодательства, так как граждан, которые не платят за услуги ЖКХ или не оплачивают штрафы ГИБДД, ограничивают в возможности выезда за границу.
«А когда у нас банкиры с такими огромными суммами долгов спокойно выезжают... Понятно, что за два дня невозможно получить судебное решение, но надо подумать над этой системой», — подчеркнула она.
Напомним, черный список банкиров насчитывает свыше 5,5 тыс. человек. Такие цифры были озвучены в рамках форума «Банки России — XXI век».
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