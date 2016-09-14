Легкая промышленность нуждается в отраслевом банке

Предприятия легкой промышленности могут приостановить свою работу уже весной 2017 года из-за нехватки оборотных средств, считают в «Союзлегпроме». Отрасль настаивает на докапитализации Россельхозбанка, чтобы он смог выдавать легпрому кредиты на льготной основе. Эксперты не понимают, почему легкая промышленность должна быть приравнена к сельскому хозяйству, которое является для государства приоритетной отраслью и потому пользуется подобной финансовой поддержкой.

До 20% крупных предприятий легкой промышленности могут притормозить работу уже предстоящей весной из-за нехватки оборотных средств. Об этом «Известиям» сообщил исполнительный директор Союзлегпрома (объединяет крупнейших представителей отрасли) Игорь Ульянов.

Несколько десятков производителей уже останавливали свою работу летом текущего года, сказали в Союзлегпроме, отказавшись, впрочем, назвать эти компании. В организации пояснили, что в отрасли функционируют до 14 тыс. предприятий. И большинство из них — малые. В организации пояснили, что у предпринимателей есть заказы на изготовление тканей и готовой одежды, но нет возможности выполнять их. С начала кризиса они испытывают трудности в получении кредитных средств у банков из-за резкого падения стоимости залоговой массы — товара, оборудования и недвижимого имущества.

В связи с этим Союзлегпром направил 8 сентября письмо замдиректора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга Евгению Рыжову. В нем организация настаивает на создании профильного банка, который мог бы предоставлять кредиты на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств производителям легпрома на льготных условиях.

Напомним, в начале 2016 года правительство подписало распоряжение, которым утвердило программу поддержки легкой промышленности на 2016 год. Из нее следует, что Минпромторг, Минфин и Россельхозбанк должны были к весне текущего года подготовить предложения по созданию механизма упрощенного доступа производителей отрасли к кредитным средствам банка для инвестиционных целей, на пополнение оборотных средств, а также на модернизацию оборудования. Для этого на основе финансового лизинга планировалось выделить в текущем году 0,5 млрд рублей из антикризисного фонда.

Однако в начале сентября министр промышленности Денис Мантуров заявил, что создание отдельных финансовых институтов не требуется в легпроме. «Мы решим эту задачу (поддержки промышленности) иным способом, создав возможность предприятиям легкой промышленности получать льготные займы в Фонде развития промышленности (ФРП)», — заявил он в рамках Восточного экономического форума в начале сентября.

На сайте ФРП уточняется, что он предоставляет целевые займы на инвестиционные цели в объеме до 500 млн рублей. Из отчета фонда за 2015 год следует, что было одобрено займов на общую сумму в 24,6 млрд рублей на 74 проекта, большая часть которых пришлась на машиностроение.

Вчера в Минпромторге, Минфине и Россельхозбанке не предоставили оперативных комментариев по сложившейся ситуации. Впрочем, в Россельхозбанке напомнили, что в прошлом году банк уже был докапитализирован на 10 млрд рублей бюджетных средств для предоставления льготных кредитов предприятиям АПК. Ведь фактически Россельхозбанк является для сельхозпроизводителей профильной кредитной организацией.

Инвестиционные цели и пополнение оборотных средств — совершенно разные цели, подчеркивают в Союзлегпроме, уточняя, что легкая промышленность ощущает нехватку именно в оборотных средствах.



Потребность в кредитных ресурсах у предприятий текстильной промышленности чрезвычайно высока и обусловлена спецификой производства и реалий рыночной конъюнктуры, объясняет руководитель управления рекламы и pr группы компаний «Чайковский текстиль» Оксана Хрусталь. По ее словам, текстильное производство характеризуется достаточно длинным циклом производства — с момента заказа сырья до момента готовности ткани проходит не менее трех месяцев.



«При этом при выполнении государственного заказа сроки проведения тендеров на поставки тканей и швейных изделий зачастую переносятся на период вплоть до полугода, в то время как сроки поставки тканей остаются неизменными», — говорит она.

В связи с этим текстильные предприятия вынуждены держать на складах большие резервы сырья, замораживая крупные объемы финансовых ресурсов. «Без привлечения кредитных средств предприятия не смогут обеспечить достаточность оборотного капитала для финансирования требуемых складских запасов сырья», — считает Оксана Хрусталь.

— Вопрос финансирования отрасли должен решаться системно — нужно понимать, что финансировать», — говорит президент компании «Весь мир» Евгений Котов, добавляя, что к приоритетным направлениям легпрома причисляют прежде всего производство спецодежды.

Гендиректор производственного объединения «Даргез» Борис Юдин говорит, что требования банков ужесточились либо стали невозможными. «Даже кредит под 15% годовых мы должны получать в течение шести месяцев, а компании нужно построить план работы и заключить контракты с торговыми сетями, что становится невозможным», — отметил он.



По данным Союзлегпрома, оборот российского рынка легпрома за 2015 год составил более 3 трлн рублей.

Между тем глава консалтинговой компании Y-consulting Дарья Ядерная уверена, что без профильного банка предприятия легкой промышленности «точно не встанут», так как спрос на размещение производства постоянно растет. Весь вопрос заключается в том, с какой маржинальностью они будут работать. Она допускает, что, «возможно, выживут не все» предприятия. «Но это нормальный рыночный процесс, зато другие фабрики станут заметно сильнее», — считает эксперт.

Также она добавляет, что использование средств ФРП лучше, чем отраслевой банк. «Создание отраслевого профильного банка означает, что мы ставим эту отрасль выше других, то есть делаем ее стратегической, причем довольно искусственно. И развивать ее в таких условиях означает обрекать на постоянную неконкурентоспособность чисто по отраслевому признаку», — заключила Дарья Ядерная.