Легче не станет

На днях министр финансов Украины Александр Данилюк выступил с утверждением, что официальный Киев готов к переговорам с Москвой по поводу долга в $3 млрд. Киев таким образом пытается подстраховаться накануне очередного судьбоносного события. В среду исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) планирует провести заседание по решению судьбы очередного валютного транша в пользу Украины. Кредитная программа на $17,3 млрд была фактически заморожена с августа прошлого года.

На протяжении года в Киеве на всех уровнях повторяли мантру о выделении очередного транша в размере $1,7 млрд.

Правда, со временем аппетиты несколько поубавились. Сегодня Порошенко с радостью примет и меньшую сумму — теперь речь идет всего об $1 млрд.

Условием выделения валютной помощи Украине МВФ стали обязательства Киева выполнить ряд условий, которые украинские власти уже пытаются воплотить в жизнь, прекратив субсидирование коммунальных услуг, доводя тарифы на газ до европейского уровня и максимально экономя на социальной сфере.

Речь идет о том, чтобы минимизировать государственные расходы на социальную сферу. В конце концов, чиновникам удалось туго затянуть удавку на шее у украинцев. Скоро средний счет за коммуналку на Украине станет значительно превосходить среднюю заработную плату. На очереди — максимальное сокращение средств, выделяемых на школы, больницы, детские сады…

Но есть в этом процессе одна «фишка», которая не может не тревожить киевские власти. Речь идет о государственном долге Киева перед Москвой в размере $3 млрд, которые «висят» на Украине с 2013 года. Несмотря на все попытки Киева откреститься от долга под предлогом, что он относится к обязательствам прежнего руководства страны, МВФ признал долг Украины официальным.

Ни для кого не секрет, что на протяжении последних двух с лишним лет украинское государство живет в долг и постоянно «просит на бедность». Однако за это время у киевского руководства не возникало желания задуматься о том, как рассчитываться по этим долгам. Из обещанных $17,3 млрд помощи Украина уже получила $6,6 млрд. И это, не считая других сумм, которые Киеву удалось выклянчить у Евросоюза в рамках других программ.

Денежный поток не может течь в одну сторону бесконечно. Рано или поздно возникает вопрос о возврате кредитов.

И в этом случае история с российским долгом Украины начинает вырисовываться в весьма интересном свете. Конечно, многое можно списать на измышления Киева по поводу пресловутой «российской агрессии», о которой украинский президент упоминает при любом удобном и неудобном случае. Говорить Порошенко может всё что угодно, но финансовые принципы в деловом мире капитализма святы. Взял в долг — верни.

Понятно, что в этих условиях Киев пытается повлиять на решение МВФ очередными обещаниями решить вопрос с российским долгом. Но на данный момент эти обещания ничем не подкрепляются. Так, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что Россия так и не получила официального обращения от украинской стороны о начале процесса реструктуризации долга.

Сегодня ведется много споров: быть или не быть Украине с очередным траншем? Ответ, как всегда, где-то посередине. Во-первых, речь идет не о плановом, а о просроченном транше. Во-вторых, его размер уже и так значительно снижен. А в-третьих, даже если транш будет выделен, Украине от этого легче не станет. Не исключено, что в этих условиях новая порция кредита может стать для Киева последней, ибо отдавать долги в условиях практически останавливающейся экономики скоро будет нечем.

Думаю, как это уже было с вопросом о безвизовом режиме с ЕС, Украине в очередной раз придется проглотить горькую пилюлю половинчатых решений. Если транш и поступит, то, скорее всего, в урезанном виде, что никак не поправит тяжелейшее финансовое положение Украины. Вполне вероятно и то, что решение может быть вновь отложено на какое-то время.

Впрочем, есть в этой истории еще один вариант развития событий. Транш будет. Но с учетом всего вышесказанного окончательно превратит Украину в страну с внешним управлением. И если сегодня во всех эшелонах власти есть чиновники–консультанты с иностранными паспортами, то завтра внешнее управление станет прямым.

Автор — президент ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны»