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Медведев: нужна новая модель по обслуживанию людей ж/д транспортом

Вопрос об обнулении ставки НДС на железнодорожные перевозки дальнего следования находится на рассмотрении Минтранса РФ

Министерство транспорта России рассматривает вопрос об обнулении ставки НДС на железнодорожные перевозки дальнего следования. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по развитию отрасли.

По оценкам кабинета министров, эта мера поможет «сбалансировать доходы и расходы компаний перевозчиков, поддержать отрасль транспортного машиностроения». Бюджетные лимиты также необходимо учитывать, считает Медведев.

Обнуление НДС на пригородные перевозки могут продлить.

«По большому счету нам нужна новая модель организации по обслуживанию людей железнодорожным транспортом во всех видах пассажирского сообщения, как дальнего, так и пригородного», — отметил глава правительства.

Закон, который утвердит новую модель обслуживания пассажиров на железной дороге, Госдума может принять уже в осеннюю сессию.

Законопроект дорабатывается Минтрансом. По словам премьера, озвученная им идея заложена в проекте.

Органы государственной власти, отвечающие за организацию транспортного обслуживания граждан, и перевозчики должны взаимодействовать на долгосрочной основе в рамках этой модели. «Договоры об организации регулярного пассажирского сообщения должны заключаться на основе конкурса по аналогии заключения концессионных соглашений», — цитирует RNS Медведева.

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Медведев: нужна новая модель по обслуживанию людей ж/д транспортом

Вопрос об обнулении ставки НДС на железнодорожные перевозки дальнего следования находится на рассмотрении Минтранса РФ

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