Эксперты прогнозируют ослабление рубля до конца года

Курс рубля к доллару до конца года может несколько ослабеть: с текущего уровня 64,8 до 66 рублей за доллар — таков консенсус-прогноз опрошенных «Известиями» аналитиков. При этом некоторые из них не исключают и более серьезного падения российской валюты — до 75 рублей за доллар. Укрепления же национальной валюты относительно текущих уровней ожидают только двое из 10 опрошенных «Известиями» аналитиков. К концу года рубль традиционно слабеет под влиянием растущих покупок валюты, поэтому для россиян, которые планируют путешествия на ноябрьские или новогодние праздники, а также другие валютные расходы, сейчас, возможно, наиболее удачное время запастись долларами.

На первый взгляд российская валюта сейчас находится в хорошей форме. С начала года рубль значительно укрепился: с 73 до 65 рублей за доллар, отыграв свое падение после январского обвала нефтяных цен. Но именно поэтому на данный момент потенциал для укрепления рубля практически исчерпан, уверены аналитики. Они также отмечают, что на курс могут негативно повлиять в основном внешние события — выборы в США, динамика учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и нефтяных цен. В меньшей степени — внутренние. В частности, неопределенность бюджетной политики.



— Ослабление к 70 рублям за доллар возможно, если ФРС будет повышать ставку сильнее ожиданий участников рынка и нефть резко упадет. По нефти просадки возможны, но вряд ли до уровня $35 за баррель надолго. Есть небольшой потенциал для ослабления рубля, а для укрепления потенциала не видно, — считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.



Сейчас ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется на лондонской бирже ICE на уровне $47,4 за баррель.

Денис Порывай отмечает и влияние сезонных факторов: слабого платежного баланса в третьем и большей части четвертого кварталов, а также традиционного для декабря ослабления рубля. По данным ЦБ, положительное сальдо текущего счета платежного баланса в январе–августе 2016 года составило $14,8 млрд, сократившись более чем в три раза. Такое сжатие профицита произошло под влиянием низких цен на сырьевые товары российского экспорта и наметившейся тенденции восстановления импорта, отмечают в Центробанке.

Эксперт брокерской и инвестиционной компании «Ай Ти Инвест» Василий Олейник, помимо платежного баланса, видит 15 «веских причин» для того, чтобы покупать доллар сегодня. Среди них — значительные траты федерального бюджета и фондов, «перегретость» облигационного рынка, политика ФРС, отсутствие решения по заморозке добычи нефти, Brexit, рост спроса на валютное кредитование, послевыборные риски в США и другие.

— Можно смело покупать доллары в диапазоне 64–65 рублей с первой целью 71 рубль до конца текущего года. В случае прохождения отметки 72, доллар устремится к 80 рублям. Еще более значительного повышения курса доллара пока ожидать не стоит, — говорит он.

Потенциал для снижения рубля действительно есть, но большого изменения курса ждать не стоит, полагает главный экономист по России и СНГ в ING Дмитрий Полевой.

— Потенциал для снижения рубля сейчас чуть выше, чем потенциал для укрепления, в том числе из-за нефти и внешней ситуации. Имеется в виду риск повышения ставки ФРС США. Наш консенсус предполагает также снижение ключевой ставки ЦБ РФ, что также будет снижать привлекательность рубля. Но, с другой стороны, рубль — это по-прежнему одна из самых интересных валют с точки зрения доходности. И это оказывает поддержку рублю, — отмечает Дмитрий Полевой.

Есть еще ряд внутренних факторов, работающих не в пользу российской валюты. В первую очередь это проблема дефицита бюджета, которую не решить без снижения стоимости рубля, говорит руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития) Владимир Зотов. При этом он уверен, что покупка валюты сейчас не принесет большой прибыли.

— Зато есть риски финансовых потерь на разнице валютных курсов. Если в ближайшие месяцы в ваши планы не входят валютные траты (путешествия, покупки), то вряд ли стоит сейчас бежать в обменники, — советует он.

Руководитель управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов также рекомендует воздержаться от покупки валюты в спекулятивных целях.



Владимир Зотов также отмечает, что если раньше купленные доллары и евро было выгодно положить на банковский депозит, то сейчас эта операция не представляет особого интереса, поскольку ставки по валютным вкладам минимальные. Доходность по рублевым депозитам, напротив, весьма привлекательная. Поэтому сумму в рублях, которую планировалось обменять на валюту, будет более выгодно разместить на рублевом депозите.