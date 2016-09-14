Суровая зима разбудит Брюссель

Несмотря на приближение отопительного сезона, проблема заполнения украинских подземных хранилищ газа не только не решается, но и становится еще острее.

Характерный инцидент. 9 сентября разгерметизировался магистральный газопровод в Львовской области на участке Комарно — Дроздовичи. В связи с этим поставки газа из Польши на Украину — так называемый реверс — были приостановлены на неопределенный срок. Правда, спустя несколько суток восстановительные работы были завершены, и уже утром 12 сентября импорт газа по коридору был восстановлен.

Конечно, на сей раз украинская сторона справилась с локальной утечкой и последствиями ЧП. Но эта авария еще раз напомнила, до какой степени изношена газотранспортная система страны.

Критической остается и ситуация с подготовкой украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) к предстоящему отопительному сезону. Возобновления поставок газа из России нет, так как «Нафтогаз Украины» до сих пор не сформировал осеннюю заявку и не внес предоплату. А реверсные маршруты поставок голубого топлива из ЕС не позволяют обеспечить полноценную закачку газа в «подземки» по техническим причинам: из-за ограниченности пропускных характеристик коридоров. Между тем время поджимает, так как график закачки газа в ПХГ не выполнялся хронически, и теперь его надо как-то наверстывать. К тому же аварийный простой на польском направлении вычел около 10–15 млн кубометров, что ослабило и без того посредственные темпы формирования топливных резервов Незалежной.

Накануне аварии на МГП под Львовом правительство Украины поручило разработать и утвердить до 15 сентября график закачки природного газа в ПХГ. По плану запасы на 1 ноября 2016 года должны составить 17 млрд кубометров. Так вот, на начало сентября их уровень не дотягивал и до 13 млрд кубометров.

Приложением к распоряжению прописана и необходимость сформировать мазутный резерв в объеме 133 тыс. т для тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей.

Важно понимать, что теперь планы украинских властей по подготовке к зиме реализовать практически невозможно, за исключением сценария с подключением восстановления газового импорта из России. Однако без посредничества ЕС сделать это будет весьма затруднительно.

Тем более что отложен на октябрь визит в Москву вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича. Его цель ―— попытаться убедить нас в целесообразности трехстороннего формата переговоров по газу Москва—Киев—Брюссель. Хотя российская сторона уже не раз заявляла, что не видит необходимости в газовом «треугольнике», ссылаясь на то, что все вопросы отрегулированы действующими контрактами «Газпрома» и «Нафтогаза».

Проблема еще и в том, что Украина в условиях острого дефицита средств на закупку газа продолжает переплачивать за поставки по реверсу, которые намного дороже, чем могли бы быть из России. Это, кстати, уже стало поводом для внутреннего раздора. ―Минэнерго Украины обвинило «Нафтогаз» в проволочках в подготовке к отопительному сезону, непрозрачности и неэффективном использовании средств.

Еще в конце августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявлял, что НАК «Нафтогаз Украины» технически не успеет довести уровень запаса топлива в ПХГ до планового уровня в 17 млрд кубометров. Причем даже обозначенная планка ―— всего лишь минимальный объем. В идеале же для подстраховки от климатических рисков стране нужно накопить к зиме до 19 млрд кубометров природного газа.

Итак, все идет к тому, что транзит российского газа в ЕС зимой может быть сорван — Украина скорее всего не успеет наполнить свои ПХГ. Спасение в экстренном выделении денег «Нафтогазу» западными финансовыми институтами и формировании предоплатной заявки «Газпрому».

Кроме того, авария на МГП в Львовской области оголила проблему износа газотранспортной системы Украины (ГТСУ). Ведь в июле этого года на участке газопровода Комарно― — Дроздовичи, том самом, где на днях произошла разгерметизация, провели планово-предупредительный ремонт. Сообщалось, что были ликвидированы дефекты и заменены отдельные участки трубы. Однако спустя чуть больше месяца на этом МГП все же происходит авария. Очевидно, что назрела необходимость капитального ремонта системы. А это уже инвестиции, сопоставимые со стоимостью одного из обходных маршрутов доставки российского газа в ЕС, минуя Украину. Например, «Северного потока-2».

Но европейцы четко понимают, что вложения в новую систему без транзитных рисков куда предпочтительнее, чем инвестиции в проржавевшую газотранспортную инфраструктуру «младшего брата». Поэтому который год обсуждают возможности внешнего кредитного финансирования модернизации ГТСУ в объеме нескольких сотен миллионов евро. На самом же деле на модернизацию системы необходимы миллиарды евро... Однако политическая ангажированность Брюсселя пока не позволяет объявить о всецелой поддержке российских газотранспортных проектов.

А вот вероятность грядущей суровой зимы может наконец побудить Брюссель к изменению концептуальных планов в пользу повышения комплексной энергетической безопасности стран ЕС, что подразумевает, что в ЕС примут, наконец, во внимание новые российские маршруты доставки газа в Старый Свет. В свою очередь, в высокий сезон спроса на топливо Киев скорее всего проявит себя как неблагонадежный транзитер. Не исключено, что из-за недостаточности накопленных к ОЗП резервов киевские власти станут прибегать к воровству российского газа, поставляемого в страны Старого Света. По крайней мере, в предыдущие годы так оно и бывало.

Автор — руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

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