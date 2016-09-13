Главный тренер ФК «Краснодар» Олег Кононов ушел с поста

Олег Кононов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар». Он подал заявление об уходе по собственному желанию, которое было удовлетворено руководством клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Шалимов, работавший в тренерском штабе Кононова, сообщается на официальном сайте «Краснодара».

Олег Кононоввозглавлял тренерский штаб «Краснодара» с августа 2013 года, под его руководством команда дошла до финала Кубка России-2013/2014, завоевала бронзу Чемпионата России-2014/2015, трижды вышла в групповой этап Лиги Европы УЕФА и однажды, в сезоне-2015/2016, пробилась в стадию 1/16 финала турнира.

Игорь Шалимов в бытность футболистом играл на позиции полузащитника, защищал цвета московского «Спартака», итальянских клубов «Интернационале», «Фоджа», «Удинезе», «Болонья», «Наполи», немецкого «Дуйсбурга», выступал за сборные СССР. СНГ и России. Тренерскую карьеру начал в 2002 году, работал с клубами «Краснознаменск» (Московская область), «Уралан» (Элиста), возглавлял женскую сборную России. В структуру ФК «Краснодар» пришел летом 2015 года, в начале 2016-го вошел в тренерский штаб главной команды, где отвечал за подготовку игроков группы атаки.

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