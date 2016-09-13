Сергей Лавров обсудил с Юн Бен Се действия КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Республики Корея Юн Бен Се в телефонном разговоре обсудили ядерные испытания, проведенные в КНДР.



Главы МИДов выразили обеспокоенность опасными действиями Пхеньяна.



Наряду с этим с российской стороны была подчеркнута безальтернативность политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова через возобновление соответствующих переговоров и проявление сдержанности в том, что касается непропорционального наращивания военной активности в Северо-Восточной Азии, сообщает агентство ТАСС.



9 сентября КНДР провела пятое ядерное испытание. До этого Северная Корея осуществила четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.

