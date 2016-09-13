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Сергей Лавров обсудил с Юн Бен Се действия КНДР

Главы МИД РФ и Республики Корея в телефонном разговоре обсудили ядерные испытания, проведенные в Корейской Народно-Демократической Республике

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Республики Корея Юн Бен Се в телефонном разговоре обсудили ядерные испытания, проведенные в КНДР.

Главы МИДов выразили обеспокоенность опасными действиями Пхеньяна.

Наряду с этим с российской стороны была подчеркнута безальтернативность политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова через возобновление соответствующих переговоров и проявление сдержанности в том, что касается непропорционального наращивания военной активности в Северо-Восточной Азии, сообщает агентство ТАСС.

9 сентября КНДР провела пятое ядерное испытание. До этого Северная Корея осуществила четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Сергей Лавров обсудил с Юн Бен Се действия КНДР

Главы МИД РФ и Республики Корея в телефонном разговоре обсудили ядерные испытания, проведенные в Корейской Народно-Демократической Республике

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