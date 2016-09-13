Захвативший отделение Ситибанка Петросян будет ходить в суд во фраке

Предприниматель Арам Петросян, который 24 августа захватил заложников в отделении Ситибанка в столице, собирается появляться на заседаниях суда появляться только во фраке. В целом, в СИЗО он чувствует себя хорошо.

Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала, что, по словам охранников, Петросян постоянно веселит и их, и других подсудимых.

«При этом своей вины не признает и считает, что его действия не преступление, а политическая акция, поэтому его не должны судить», - цитирует РИА Новости слова Меркачевой.

Петросян, по словам зампреда ОНК, свободно общается как со следователями, так и с сокамерниками.

«На заседания суда он будет являться во фраке. Он в принципе весьма эпатажная личность. При этом непонятно, осознает ли он свою ситуацию или нет», - отметила правозащитница.

Вечером 24 августа в отделение Ситибанка, расположенного на Большой Никитской улице в Москве. Мужчина с коробкой на шее угрожал себя взорвать.

В помещении банка находились четыре человека, которые стали заложниками. Позже он всех освободил и сам сдался правоохранителям.

Араму Петросяну предъявлено обвинение по статье «Захват заложников», он признан полностью вменяемым.