«Кононов — лучший тренер в истории клуба, но мы пошли дальше»

Олег Кононов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар». Заявление от 50-летнего специалиста об уходе по собственному желанию было удовлетворено руководством клуба. Ситуацию прокомментировал генеральный директор «быков» Владимир Хашиг.



— Другого тренера мы не искали, исполнять обязанности наставника команды будет Игорь Шалимов, — заявил«Известиям» Хашиг. — Олег Георгиевич — лучший тренер в истории нашего клуба, который многое нам дал. С ним мы впервые завоевали медали РФПЛ, постоянно играли в еврокубках. Мы ему очень благодарны, но мы пошли дальше. Посмотрим, что у нас получится...



При этом Хашиг отказался комментировать причины, побудившие Кононова написать заявление об уходе из клуба.

— Задайте этот вопрос Кононову, — продолжил функционер. — Со своей стороны могу сказать, что уход тренера никак не связан с выездной ничьей с «Уфой».



Добавим, что Кононов возглавлял тренерский штаб «Краснодара» в августе 2013 года. Под его руководством команда дошла до финала Кубка России-2013/14, завоевала бронзу чемпионата России-2014/15, трижды вышла в групповой этап Лиги Европы УЕФА и однажды, в сезоне-2015/16, пробилась в стадию 1/16 финала турнира.

