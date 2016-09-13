Ушел из жизни экс-футболист московского «Спартака» Артем Безродный

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Артем Безродный скончался на Украине.

Об этом сообщает украинское издание Sport.sumy.ua.



По предварительной информации, сердечный приступ случился с 37-летним футболистом во время утренней пробежки.



Безродный играл на позиции левого полузащитника. За время своей карьеры он выступал за «Спартак», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, леверкузенский «Байер» и азербайджанский «Араз».



Безродный сыграл шесть матчей за молодежную сборную России. Также он провел один матч в составе национальной команды.

В последние годы экс-футболист жил в Сумах с семьей.



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