Русские концептуалисты взяли Париж

На несколько месяцев Центр Жоржа Помпиду в Париже стал центром русского искусства. Музей, обладающий уникальным собранием русского искусства, представил беспрецедентную выставку «КОЛЛЕКЦИЯ! Современное искусство в СССР и России 1950–2000 годов: уникальный дар музею». Основа экспозиции — собрание из 357 работ (без учета полноценного павильона Дмитрия Пригова), публично переданное в дар французскому государству при содействии благотворительного фонда В. Потанина и активном участии директора Мультимедиа Арт Музея Ольги Свибловой.



Безусловно, акт дарения произведений российских художников Центру Помпиду имеет исторические предпосылки. Так, в середине XX века Марк Шагал передал в музей картины «Двойной портрет с бокалом вина» (1917–1918) и «Россия. Ослы и другие» (1911). Дар 1972 года позволил включить в коллекцию более 240 произведений Наталии Гончаровой и Михаила Ларионова. Затем фонды супрематистов и конструктивистов были значительно усилены безвозмездно переданными произведениями Малевича, Родченко и братьев Стренбергов.

Но вместе с тем на самых крупных арт–ярмарках мира российское актуальное искусство не было представлено вообще. Как оказалось, историческое своеобразие современного искусства, рожденного за советскими институциональными рамками, важно открывать не только широкой публике, но и европейским экспертам. Так, по откровенному признанию директора Центра Жоржа Помпиду Бернара Блистена, он никогда прежде не слышал о Дмитрии Пригове, с зала которого и начинается выставка. Здесь представлена «Стихограмма, 1975–1979» Пригова, инсталляции и видеоарт с участием самого Дмитрия Александровича, который таким образом исследовал выведенную им же самим формулу «мясо пространства».



Фото: пресс - служба Благотворительного фонда В. Потанина

Из работ Андрея Монастырского, определившего концептуализм как «поэзию философии», в коллекцию включено его культовое творение «Дышу и слышу» 1983 года. Конечно, зритель сможет найти в экспозиции и работы других выдающихся московских художников 1970–1980 годов — Ильи Кабакова и Виктора Пивоварова. К последнему примкнул и его сын Павел Пепперштейн. Его работу охарактеризовал коллекционер и даритель Пьер-Кристиан Броше:



— Картина Павла Пепперштейна «Жанна д`Арк» (ее приобрел у меня и подарил музею фонд Потанина) — одна из первых работ Павла на холсте. Когда я смотрел на эту картину, у меня было ощущение, что здесь Павел очень четко выразил новый взгляд на образ Жанны — как на жандарма, который ходит с Востока на Запад. Героиня держит японский флаг, и мне кажется, что в этой картине есть образ влияния Востока на Россию и на Европу в целом.

Фото: пресс - служба Благотворительного фонда В. Потанина

Еще одна работа из собрания Пьера-Кристиана Броше — большая фотография Олега Кулика «Решетка» (1997). После первого выступления в виде собаки художник повторил свой перформанс, но уже в клетке — объединив все символы и клише, связанные с образом Советского Союза в глазах Запада.

Поскольку передача знаний — одна из стратегических задач выставки, в музее была организована долгосрочная образовательная программа, включающая показы фильмов, лекции и дискуссии с художниками. В числе участников заявлены Сергей «Африка» Бугаев, Дмитрий Гутов, Владимир Мироненко, Борис Орлов, Виктор Скерсис и Олег Кулик.

На черно-белой фотографии 1978 года Юрий Альберт держит в руках транспарант, на котором впечатаны буквы: «Ю.Ф. Альберт всё выделяемое им тепло отдает людям». Так и коллекция будет отдавать свое тепло многочисленным интернациональным зрителям и помогать им самим преодолевать шаблоны собственного восприятия.

Выставка продлится с 14 сентября 2016 года по 27 марта 2017 года.

Справка «Известий»

Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду — одна из крупнейших культурных институций мира. Деятельность центра посвящена изучению и поддержке современного искусства и искусства XX века в различных его проявлениях: живопись, танец, музыка и т.д.

