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После ликвидации пожара на востоке Москвы на балконе обнаружили труп

Смерть погибшего может носить криминальный характер

После ликвидации пожара на востоке Москвы спасатели МЧС обнаружили тело человека на балконе дома. Смерть погибшего может носить криминальный характер, сообщил источник в экстренных службах столицы.

Труп нашли на балконе 14-этажного дома №22 по улице Сокольнический Вал после того, как пожар был потушен. 

«Во время разбора завалов обнаружен один погибший. Со слов специалистов, его смерть может носить криминальный характер», — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова сотрудника экстренных служб.

Возгорание произошло на балконе восьмого этажа. Пожар был потушен в 17.01, его площадь составила около 40 кв. м.

Из соображений безопасности сотрудники МЧС эвакуировали 25 человек из соседних и расположенных выше квартир. 

Факт обнаружения тела подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД , однако подробностей не сообщили, передает «РИА Новости». Проводится проверка.

Сведений о пострадавших в пожаре не поступало.

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

После ликвидации пожара на востоке Москвы на балконе обнаружили труп

Смерть погибшего может носить криминальный характер

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