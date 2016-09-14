Против «цветных революций»

Как отметил во вторник секретарь СБ Николай Патрушев, рост сотрудничества России и Китая «важен не только для развития наших стран, но и для поддержания справедливого, сбалансированного миропорядка, основанного на соблюдении международного права и территориальной целостности суверенных государств». По его словам, сегодня взаимодействие между нашими странами находится на «беспрецедентно высоком уровне».

Что объединяет наши страны и на чем может основываться двустороннее сотрудничество в сфере безопасности?

Россия и Китай — стратегические партнеры. И в Москве, и в Пекине в полной мере сознают масштаб угрозы от применения на территории наших стран деструктивных политических технологий государственного переворота под поэтическим названием — «цветная революция».

Сотрудничество России и Китая в общем деле противостояния «цветным революциям» берет свое начало в 2014 году.

События 2011–2012 годов в Москве (протестные митинги на проспекте Сахарова и на Болотной площади), а также «революция зонтиков» в Гонконге 2014 года стали тревожными сигналами, свидетельствующими, что и Россия, и Китай под прицелом «враждебных сил», готовых применить весь спектр имеющихся у них инструментов — терроризм, сепаратизм, экстремизм — для дестабилизации внутриполитической обстановки в наших странах и в соседних государствах.

Две «цветные революции» в Киргизии, попытки «раскачать» Узбекистан (например, андижанские события 2005 года), а также недавние попытки экстремистов дестабилизировать Казахстан показали, что в Центральной Азии имеется серьезный конфликтный потенциал. А дестабилизация Центральной Азии скажется на пограничной безопасности России и Китая, на экономической и торговой деятельности, которой в Пекине уделяют особое внимание, реализуя на практике совместно с Россией идею Шелкового пути.

Поэтому обмен опытом между китайскими и российскими специалистами, а также сотрудничество и создание эффективного коммуникационного канала между государственными институтами наших стран, отвечающих за национальную безопасность, могут стать началом создания мощной системы эшелонированной обороны от подобных угроз.

У Китая и России есть чему поучиться друг у друга.

Обе страны — стратегические противники США. Поэтому одинаково правильное понимание общих угроз, а также совместное вычисление внешних и внутренних каналов, используемых для обострения социально-экономической и политической ситуации в государствах, — первый шаг, который позволит выработать совместную стратегию борьбы против деструктивных технологий.

Россия обладает значительным опытом по купированию американского влияния через сеть неправительственных и некоммерческих организаций (НПО и НКО).

Закон об «иностранных агентах» сильно осложнил жизнь антигосударственным элементам, перерезав их каналы прямого финансирования от их западных кураторов.

Китай может взять себе на вооружение российские методы, касающиеся, например, нормативно-правового регулирования деятельности подобных организаций.

В свою очередь, китайская сторона не раз демонстрировала эффективность органов государственной безопасности и силового блока при подавлении беспорядков и антиконституционных действий во время острой фазы конфликта. Самый наглядный пример — разгон участников движения «Оккупай Гонконг» в 2014 году.

Обмен разведывательной информацией по линии спецслужб может помочь выявить некоммерческие организации и конкретных лиц из числа политической агентуры, которая получает финансовую и консультационную поддержку извне.

Москва и Пекин могут совместными усилиями наглядно продемонстрировать всему мировому сообществу, что под предлогом «демократизации, распространения гражданских прав и свобод» коллективный Запад, и прежде всего США, откровенно вмешивается во внутренние дела суверенных государств, чтобы дестабилизировать их внутриполитическую ситуацию. При этом, обладая монополией в информационном пространстве, США и их сателлиты умышленно скрывают факты, которые могут пролить свет на их реальные цели и задачи в конкретном регионе или стране.

Николай Патрушев дважды проводил с китайскими партнерами встречи — в мае 2015 года и в сентябре 2016-го. В ходе российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности, прошедших в мае 2015 года, Патрушев заявил, что Россия готова вместе с Китаем противодействовать реализации деструктивных сценариев «цветных революций» для укрепления безопасности и уважения государственного суверенитета. В завершении этой встречи Россия и Китай пришли к выводу, что сторонам необходимо работать над выстраиванием многополярного мироустройства.

Подобные тезисы прозвучали и на встрече высоких делегаций России и Китая во вторник, 13 сентября 2016 года. Российскую сторону на переговорах вновь возглавил секретарь СБ РФ Николай Патрушев, а китайскую — секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Мэн Цзяньчжу.

Участники встречи говорили о проблеме «цветных революций», обсудили планы сотрудничества на антитеррористическом направлении, а также вопросы международной правовой помощи и сотрудничества в сфере юстиции.

В условиях постоянного увеличения давления со стороны США нашим государствам жизненно необходимо форсировать сотрудничество в данной области. Отрадно, что руководители России и Китая понимают, что только совместные усилия могут остановить распространение «цветной чумы» на евразийском пространстве.

Автор — замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

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