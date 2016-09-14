Российские вагоны уходят на Восток

Иранские железные дороги готовятся к масштабной закупке российских вагонов. Росэксимбанк, участвующий в финансировании сделки, намерен до конца текущего года предоставить под проект 1 млрд рублей. Аналитики признают необходимость серьезной модернизации инфраструктуры Ирана, поэтому прогнозируют высокую заинтересованность страны в российском подвижном составе.



Контракт между Иранскими железными дорогами и Объединенной вагоностроительной компанией (ОВК) прорабатывается Государственным специализированным российским экспортно-импортным банком (Росэксимбанком) с момента снятия международных санкций в отношении этой страны. В данный момент, по словам председателя правления Росэксимбанка Андрея Полякова, структура сделки откорректирована и проект находится в высокой стадии проработки.

Ожидается, что сделка будет застрахована Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, входит в группу Российского экспортного центра (РЭЦ). Напомним, что в апреле этого года ЭКСАР и Железные дороги Исламской Республики Иран подписали меморандум о взаимопонимании по развитию взаимного сотрудничества и совместной поддержке торговли между Ираном и Российской Федерацией.

— Хотелось бы уже до конца этого года начать финансирование сделки по поставке вагонов. Осталось лишь несколько вопросов к иранской стороне — прежде всего в части закрытия рисков, но, думаю, до конца сентября мы все вопросы решим, — рассказал «Известиям» Андрей Поляков. С этой целью состоится поездка в Иран гендиректора Российского экспортного центра Петра Фрадкова.

Сделка между Иранскими железными дорогами и ОВК будет осуществляться в несколько этапов с привлечением нескольких банков.

— На первом этапе финансирование будет идти от нас — в размере около 1 млрд рублей. Мы даем фактически предэкспортное финансирование — на производство и поставку этих вагонов, — сообщает глава Росэксимбанка.

Совокупный запрос Иранских железных дорог Андрей Поляков охарактеризовал как «очень большой». «Запрос существенно превышает наши возможности. Поэтому к проекту будут привлечены и другие банки», — уточнил он. В частности, Андрей Поляков не исключил привлечения средств ВТБ.

Впрочем, он не смог уточнить, какое из предприятий ОВК и в каком объеме будет поставлять свою продукцию в Иран. Дополнительной информации не удалось получить «Известиям» и в самой ОВК, где ответили, что подобные вопросы не комментируют.

Эксперты в транспортной отрасли отмечают, что у Ирана действительно большой интерес к российским вагонам, и напоминают, что в начале этого года был подписан контракт с Уралвагонзаводом на поставку 5 тыс. грузовых вагонов на сумму свыше 11 млрд рублей. Причем общий объем перспективных сделок на тот момент Иран оценил в сумму не менее чем $40 млрд.

Генеральный директор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин отмечает, что на всем пространстве, где используется железнодорожная колея 1520, продукция Уралвагонзавода всем хорошо знакома. Сделка с Ираном, по его словам, серьезно помогла УВЗ с загрузкой производственных мощностей.

— Инфраструктура Ирана требует серьезной модернизации. Основной интерес вызывают классические полувагоны. Это самый универсальный и востребованный подвижной состав. С учетом текущего контракта объем экспорта в ближайшие три года не превысит 7–10 тыс. вагонов, — считает Павел Иванкин.

