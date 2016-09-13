МОК продолжает лишать медалей российских олимпийцев

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую сборную еще двух медалей Олимпиады в Пекине-2008 — серебра копьеметательницы Марии Абакумовой и бронзы бегунов в эстафете 4 по 400 м. Это связано с положительным допинг-тестом спортсменов.



Также с Игр 2008 и 2012 годов были аннулированы результаты еще двух россиянок — бегуньи Инги Абитовой и велогонщицы Екатерины Гниденко. Сообщается, что в организме олимпийцев был обнаружен запрещенный препарат туринабол. Дальнейшие решения в отношении спортсменов вынесут соответствующие федерации.