«Алроса» может заняться выпуском искусственных бриллиантов

АК «Алроса», крупнейшая в мире по алмазодобыче, изучает возможность создания собственного производства синтетических камней. Об этом рассказал «Известиям» вице-президент «Алросы» Ринат Гизатулин. Аналитики сомневаются, что собственное производство синтетических камней будет интересно компании в качестве самостоятельного бизнеса: добыча алмазов дает компании высокую рентабельность и «размениваться» на искусственные камни в промышленных масштабах «Алросе» смысла нет.

По словам вице-президента «Алросы», в течение ближайшего года компания планирует сформулировать свои дальнейшие шаги на рынке искусственных камней и предложит варианты для утверждения своим акционерам. Пока проект только обсуждается, поэтому сумму возможных инвестиций и объемы производства назвать сложно.



«Прежде чем заняться производством синтетических драгоценных камней, нам нужно самим разобраться в перспективах этого бизнеса и объяснить акционерам необходимость работы в этом направлении», — пояснил Гизатулин.



Компания пока не решила, будет она развивать новое направление самостоятельно или в рамках совместного предприятия с одним из уже существующих российских производителей. Сейчас в России есть как минимум три производителя синтетических камней — в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске.



По словам Рината Гизатулина, на сегодняшний день «Алроса» уже создала аналитический центр, который проводит мониторинг и анализ ситуации на этом рынке. Компания следит за состоянием дел на рынке синтетических камней, чтобы вовремя реагировать на возможные угрозы для алмазодобывающей отрасли, которые могут возникнуть с развитием технологий.



— Для нас главное — четко разделить алмазы и синтетику. Любой наш камень, который создан природой миллионы лет назад, уникален. При этом опыт наблюдения за синтетикой составляет всего 10 лет, и мы не знаем, что произойдет с этими камнями в будущем, — рассуждает Гизатулин.

Директор группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максим Худалов подсчитывает: в сегодняшних ценах с учетом развития технологий и увеличения доли китайских поставщиков оборудования стоимость парка аппаратов мощностью 20 тыс. карат в год может составить около $15 млн. При закупках белорусского оборудования создание производства займет пару лет. При этом выручка может достигать $10 млн в год, а рентабельность по EBITDA — около 20%.

Впрочем, аналитики сомневаются, что «Алросе» будет интересно собственное производство синтетических камней в качестве самостоятельного бизнеса.



— Компания контролирует 30% мирового рынка по объемам добываемого алмазного сырья. Основной бизнес дает высокую рентабельность, и сложно представить, что в таких условиях могло бы подвигнуть ее к диверсификации деятельности. Другое дело, что «Алроса» может быть заинтересована в мониторинге новых технологий и в целом состояния дел на рынке искусственных бриллиантов. Для этого вовсе нет необходимости в создании собственного производства. Скорее можно приобрести долю в компании, имеющую представление на этом рынке. В этом случае затраты вряд ли будут велики, — считает эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев.

В целом, по мнению Худалова из АКРА, на результаты «Алросы» новое производство вряд ли окажет значимое влияние. Однако, как и в случае с рынком бриллиантов, присутствие компании в данном сегменте рынка позволит усилить свои компетенции и в случае признания этого направления перспективным — нарастить свою долю рынка.

В любом случае подобное производство в составе консолидированной деятельности «Алросы» не сможет занять сколько-нибудь значительной доли, и масштабы такого производства будут несопоставимо малы по сравнению с основной деятельностью компании, считает эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев.

По оценкам экспертов, мировой рынок бриллиантов оценивается в $25–28 млрд, в том числе синтетических — $250 млн, или около 0,5 млн карат. При этом емкость российского рынка синтетических камней составляет около 300 млн рублей, включая импортную продукцию. Крупнейшим производителем искусственных алмазов в мире является Китай, на долю которого приходится более половины мирового рынка синтетики. В основном это технические алмазы, которые, в частности, используются в буровом оборудовании. Ежегодно в Китае производят до 400 млн карат синтетических алмазов. Также производством синтетики занимаются Индия и страны Юго-Восточной Азии.

