«Яндекс» начал принимать к оплате карту «Мир»

«Яндекс.Касса» и «Яндекс.Деньги» начали принимать оплату через карты национальной платежной системы «Мир». Теперь у владельцев карт есть возможность оплатить товары интернет-магазинов, билеты в театр и кино, такси, игры, подписки на музыкальные сервисы, пополнить счет развлекательных ресурсов, мобильных операторов, интернет-провайдеров и оплатить ТВ-каналы. Эту информацию «Известиям» подтвердили в пресс-службах «Яндекс.Деньги» и Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора платежной системы «Мир».

- До начала массового выпуска карт “Мир” нам важно обеспечить их обслуживание в торговых точках и на интернет-сервисах — везде, где люди привыкли оплачивать товары и услуги, - рассказала пресс-секретарь НСПК Елена Бочарова. - Благодаря нашему сотрудничеству с «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» сразу огромное количество сайтов сможет принимать платежи от держателей карт “Мир”. Как оператор национальной платежной системы мы заинтересованы в том, чтобы предоставить максимально широкий функционал держателям карт, в том числе дать возможность совершать покупки и оплачивать услуги в Сети.

У пользователей карты «Мир» есть два способа оплачивать интернет-покупки: на сайте «Яндекс.Деньги», а также на ресурсе, который использует систему «Яндекс.Касса». На сайте «Яндекс.Деньги» можно оплатить услуги более 200 тыс компаний, с которыми работает сервис, аккаунт создавать не нужно, достаточно выбрать из предложенных способов оплаты карту и ввести ее номер. К системе «Яндекс.Касса», принимающей оплату картами, подключено 15 тыс интернет-ресурсов, включая все сервисы компании — "Авто.ру", «Парковки», «Маркет» и проч. Владельцам карт также не нужно создавать отдельных аккаунтов — оплата на сайте производится по номеру карты и специальному коду, указанному на карте. Оба способа позволят совершать разнообразные покупки. Например, можно оплатить любого из мобильных операторов: «Билайн», Yota, МТС, Теле2, «Мегафон», купить онлайн-игры Nintendo или карты Blizzard, пополнить счет на развлекательных ресурсах и в соцсетях — «Мамба», «ВКонтакте». Кроме того, теперь с помощью карты «Мир» можно приобрести билет на выставку, театральную постановку, в кино или оперу через сервис «Яндекс.Афиша», купить билеты на самолет на сайтах-партнерах «Яндекс.Денег», а также приобрести товары в «Mamsy», «Кидзании», «Nespresso» и других интернет-магазинах.

- Многие региональные бюджетные организации и проекты в будущем перейдут на расчеты через карты платежной системы «Мир», — считает представитель пресс-службы «Яндекс.Деньги» Анасатасия Васильченко. - Можно предположить, что вскоре «Мир» станет основным платежным средством для миллионов россиян. Многие магазины и сервисы уже сейчас стремятся позаботиться о том, чтобы их клиенты могли расплачиваться за товары и услуги картами «Мир».

В мае этого года холдинг Mail.Ru Group стал первой интернет-компанией, которая реализовала возможность оплаты картой «Мир» игр, принадлежащих холдингу, а также пополнять счета в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой Мир», также входящих в холдинг.

Сооснователь агентства Data Insight Федор Вирин считает, что прогноз роста онлайн-оплат с помощью карты «Мир» зависит от клиентов — пока нет точной информации о том, кому именно они уже выданы, а кто станет клиентами в дальнейшем. Он также рассказал, что в целом оплаты в интернете с помощью банковских карт растут большими темпами.

- Все зависит от того, какая целевая аудитория сегодня получает карты «Мир»: если это пенсионеры, то они, естественно, не будут совершать покупки через интернет, а если это энтузиасты, которым интересно попробовать все новое — тогда да, среди них возможность покупок через интернет будет пользоваться большой популярностью, — полагает Федор Вирин. - Сами банковские платежи сильно растут, причем, в первую очередь не в сегменте платежей за товары, а за услуги. Значительно выросли объемы покупок банковскими картами онлайн билетов, музыки, игр.