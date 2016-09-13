WADA обвинило РФ в хакерской атаке на базу данных агентства

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило взлом собственной базы данных и обвинило в этом хакеров из России.



По данным WADA, взлом был осуществлен хакерской группой из РФ Tsar Team (APT28), которая также известна как Fancy Bear.



Как сообщает сайт агентства, хакеры получили доступ к системе ADAMS — онлайн-программе для сбора и хранения данных. В ней хрaнятся конфиденциальные медицинские дaнные атлетов, в том числе сведения о терапевтическом использовании препаратов из списка запрещенных веществ.



«М ы считаем, что доступ к системе ADAMS был получен с помощью фишинга ( кражи паролей). При этом в результате взлома была получена только информация, которая относится к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. У нас нет оснований полагать, что другая информация была скомпрометирована», — отмечается в сообщении.



При этом гендиректор WADA Оливер Нигли заявил, что инцидент подрывает усилия по восстановлению доверия к России.



«Эти криминальные действия подрывают усилия антидопингового сообщества по восстановлению доверия к России, утраченного после публикации независимого доклада комиссии Ричарда Макларена», — сказал он.



Напомним, как следует из документов, которые опубликовала группа хакеров Fancy Bear, WADA разрешало американским спортсменам принимать запрещенные вещества.



В частности, запрещенные препараты легально принимали теннисистки Венус и Серена Уильямс, а американская гимнастка Симонa Байлз в августе текущего года сдала положительный тест на допинг, однако не была дисквалифицирована и завоевала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро четыре золотые медали.



Информацию о применении допинга сестрами Уильям подтвердили в Международной федерации тенниса (ITF). По их данным, у теннисисток было терапевтическое разрешение на применение запрещенных препаратов.



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