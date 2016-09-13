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Сбербанк может создать виртуального оператора связи

Банк собирается сделать отдельную дочернюю компанию под эти цели

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его кредитная организация обсуждает создание собственного виртуального сотового оператора. По его словам, это, скорее всего, будет отдельная дочерняя организация.

Герман Греф уточнил, что это будет неклассический сотовый оператор, это технология MVNO (mobile virtual network operator).

«Это виртуальный оператор. В мире не так много успешных проектов, мы их проанализировали, в частности, в США есть успешный проект на эту тему», — цитирует «РИА Новости» его слова.

По словам руководителя Сбербанка, будет создана специальная отдельная дочерняя компания для этого виртуального оператора.

«Мы обсуждаем проект создания сотового оператора с нуля», — пояснил он.

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Сбербанк может создать виртуального оператора связи

Банк собирается сделать отдельную дочернюю компанию под эти цели

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Максим Кононенко

журналист

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