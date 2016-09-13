Суд продлил арест сотрудника СКР Александра Ламонова до 19 декабря

Лефортовский суд Москвы принял решение продлить до 19 декабря арест заместителю главы управления собственной безопасности (УСБ) СКР Александру Ламонову, обвиняемому в получении взятки.



«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении Ламонова до 19 декабря», — цитирует решение суда агентство «РИА Новости».



В свою очередь, адвокат обвиняемого Ольга Лукманова сообщила, что основанием для продления ареста ее подзащитного стало предположение следователя о его связях с криминальными авторитетами.



На вопрос о том, чем он это может подтвердить, сотрудник СК ответил, что «все руководители государственных органов, кто в России занимает такое служебное положение и высокопоставленную должность, имеют связи с криминальными авторитетами».

«Получается, нужно сажать весь руководящий состав России за связи с криминальными авторитетами», — заявила Лукманова, добавив, что уже сегодня отправит по почте жалобу на решение суда.



Ранее Лефортовский суд продлил до 19 декабря арест двум другим фигурантам дела — заместителю руководителя Главного следственного управления СК по Москве Денису Никандрову и руководителю Главного управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко.

По версии следствия, сотрудники СКР причастны к получению взятки в $5 млн от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

