Милонов: против меня применили «гнусные технологии 1990-х»

О задержании полицией в Московском районе Петербурга почти 10 т предвыборных листовок с агитацией против него и спикера парламента Вячеслава Макарова, заявил депутат петербургского парламента Виталий Милонов. Источник в правоохранительных органах подтвердил «РИА Новости» эту информацию. По словам Милонова, водитель грузовика и его экспедитор задержаны. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не комментируют факт задержания.



«Сотрудники 33-го отделения полиции Московского района Петербурга задержали вечером во вторник автомобиль, груженный различной агитационной литературой. При досмотре автомобиля полицейские обнаружили поддельные листовки, порочащие меня и спикера городского парламента Вячеслава Макарова», — заявил Милонов.



По словам Милонова, это «гнусные технологии 1990-х годов, которые нацелены не сколько против меня как кандидата, а скорее против всей системы демократических выборов в нашем городе».



Виталий Милонов — депутат законодательного собрания Петербурга с 2007 года. Широкую известность политик получил как автор закона о запрете пропаганды гомосексуализма.